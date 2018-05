Sin embargo, en la audiencia inicial, el juzgador determinó que su detención no fue legal, al argumentar que no hubo flagrancia.



Fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informaron que se procederá con la investigación, sin detenido, y eventualmente se mandará a llamar a la mujer.

Antecedentes

Gloria C., quien fue detenida en un hospital luego de fingir una amenaza de aborto, en la que le encontraron un kilo de marihuana, fue dejada en libertad.Luego de ser dada de alta del Hospital de la Mujer,Por lo que, la audiencia no pudo continuar yEn caso que no se presente a las diligencias correspondientes,Según la base de datos de la Procuraduría capitalina,De acuerdo con reportes de la Procuraduría capitalina,Al atenderla, los doctores no encontraban los latidos del bebé, por lo que, la canalizaron al Hospital de la Mujer, donde sacaron un ultrasonido en el que encontraron objetos extraños en el abdomen de su paciente.La mujer fue intervenida quirúrgicamente y los doctores extrajeron cerca de un kilo de marihuana en greña , es decir, con raíces y parte de tierra, envuelta en cinta canela, la cual se había roto.Las autoridades del nosocomio notificaron los hechos a la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo, que pusieron a la mujer bajo vigilancia.