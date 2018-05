Gravilla en libramiento causa molestia en conductores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gravilla suelta sobre el Libramiento Sur causa la molestia de conductores y habitantes de Los Pueblos del Rincón.La situación surgió hace varias semanas en el tramo que abarca de San Francisco a Purísima del Rincón, a lo largo del tramo carretero, pues en el lugar se realizaron trabajos de recarpetización.Lo que ha dejado con algunas dudas a los lugareños y usuarios, sobre la razón de aplicar este material, pues aseguran que no hacía falta.“Pues la carretera estaba bien, no era necesario volver a poner material...hay otros lugares que lo necesitan más y solo dejan el riesgo de la gravilla suelta”, dijo Juan, un estudiante de 23 años.Cabe señalar que este camino es uno de los más transitados, ya que une a comunidades de ambos municipios y una de las vías para Manuel Doblado, por lo que el tránsito es constante.dijo Luis, un conductor.Aseguran que la gravilla suelta se pega los vehículos y genera que este material quede esparcido por toda el área, alcanzando varias cuadras.mencionó una habitantes de la zona, que indicó es su paso diario, e hizo mención del peligro del material suelto.Los ciclistas también tienen que tomar algunas medidas cuando pasan, pues aseguran es muy peligroso, algunos ya se han caído.La molestia es general para las personas que utilizan esta vialidad, sea en vehículos o ciclistas, ya que incluso se argumenta que al inicio de los trabajos no se colocaron señalamientos, para indicar los tramos en los que se estaba trabajando.