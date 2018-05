Mujer denuncia agresiones de elementos de policía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una joven de 19 años denunció que elementos de Seguridad Ciudadana en San Francisco del Rincón la golpearon y detuvieron, durante una revisión que se tornó agresiva.De acuerdo a lo que declaró la víctima Marlen del Socorro, sufrió abuso de autoridad, por lo que interpuso una demanda ante el Ministerio Público y el Consejo de Honor y Justicia por las lesiones causadas por una de las oficiales a la que responsabiliza de los hechos.Platicó que el martes por la noche, pasaron por la colonia La Mezquitera alrededor de 7 patrullas de seguridad, que aparentemente realizaban un operativo.La afectada se encontraba con un amigo a bordo de un vehículo frente a su casa, cuando se detuvieron las unidades, los oficiales bajaron y les pidieron que salieran, ya que eran sospechosos.dijo la afectada.Ante esto, la joven le pidió a la oficial un documento que avalara que podían bajarlos de la unidad de esa manera, luego de eso la mujer policía comenzó a patearla y golpearla.indicó la joven.Ya a bordo de la unidad, Marlen dijo que siguieron los golpes, pues la policía le pegaba y daba de cachetadas.Cabe mencionar que la familia de la víctima señaló que, al ver lo que ocurría, siguieron a las patrullas y estuvieron grabando todo lo que pasaba, sin embargo, antes de llegar al edificio de Seguridad se detuvieron y nuevamente con abuso de autoridad le quitaron el celular con el que grababan.Ya en la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad, Marlen quedó detenida, ya que se le acusó de agresión física y verbal hacía los oficiales, y fue liberada luego de más de una hora, cuando los familiares pagaron una multa de 200 pesos, de la que no se les entregó ningún recibo, así como tampoco un acta que señalara la razón por la que fue arrestada.señaló la afectada, quien dijo que la policía le hacía señas obscenas.La mujer indicó que no recibió atención médica, a pesar de los golpes que presentó en rostro, brazos y abdomen.Cuando salió de los separos, también se les entregó el celular con el que habían grabado, pero el mismo estaba roto y ya no se pudo encender, indicaron los familiares de Marlen.Esa misma noche, ante Ministerio Público se presentó la denuncia que corresponde al número de carpeta 53040, en contra de la oficial. Y en el lugar se hicieron evidentes las lesiones que tenía la joven.