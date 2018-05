Anna Kournikova 'despierta' a Instagram con video de baile

My Sunshine Una publicación compartida de Anna Аня (@annakournikova) el 16 Ene, 2018 a las 10:48 PST

"Por favor, pequeñín, no heredes mis movimientos de baile"

Anna Kournikova lleva meses, si no años, alejada del foco mediático. La tenista aparece en público en contadas ocasiones, aunque mantiene una cierta actividad en sus redes sociales. Gracias a ellas, por ejemplo, quiso confirmar su embarazo a principios de mayo. Un embarazo que algunos trataron poner en duda, puesto que el nacimiento de sus mellizos el pasado mes de diciembre fue una inesperada sorpresa.Si su pareja, el cantante Enrique Iglesias, cada vez se anima más a subir fotos de los pequeños a sus redes sociales, Kournikova no se quiere quedar atrás. Hasta el momento sólo había subido una foto (con Nicholas o con Lucy, se desconoce con cuál de los dos bebés) el pasado febrero, así que ahora se haEn él se ve a la tenista vestida con unas mallas y una camiseta deportiva bailando en lo que parece ser el pasillo de su casa (la foto está ubicada en Miami, donde reside) con uno de sus pequeños como acompañante, situado en una mochila portabebés que lleva sobre su pecho. El pequeño -o la pequeña, ya que usa la etiqueta "Girl Fun", "chica divertida", aunque no se sabe si en referencia a sí misma o a su retoño- parece pasarlo bien con su madre, puesto que sonríe mueve las piernas al ritmo de la música., acompañado de una serie de caritas felices.Kournikova no da puntada sin hilo: la canción que se escucha, como ocurre en muchos de sus vídeos, es de Enrique Iglesias, en concreto su colaboración con Pitbull en Move to Miami. El tema está siendo un éxito y se perfila como una de las canciones del verano, ya que en apenas dos semanas en YouTube ha logrado más de 15 millones de visualizaciones.Este corto vídeo de la estrella rusa, que cuenta con 950 mil seguidores en Instagram, está siendo todo un éxito. Lo colgó la noche del miércoles y en menos de 12 horas ha logrado cerca de 650 mil reproducciones y muchos me gusta, entre ellos de su familia: Ana Boyer, tía de los pequeños, también le ha dado likeal baile de su sobrino.