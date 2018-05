Sergio Ramos: “Para mí mañana es la primera Champions”

Dijo Klopp que el Madrid funciona como un reloj suizo. "Buena estrategia esa de halagar al rival antes de una final... una estrategia de distracción. Nosotros también creemos que el Liverpool funciona como un reloj suizo", comentó Sergio Ramos sentado al lado de Marcelo en la rueda de prensa previa a la final de este sábado contra el Liverpool. Se reía el capitán del equipo blanco que abrió el ciclo ganador de este Madrid en Europa con el cabezazo que forzó la prórroga en la final de Lisboa.

Marcelo y él suman 18 títulos en el conjunto blanco. ¿Que os motiva para seguir teniendo hambre?, les preguntaron. "La motivación extra es este escenario. Somos un equipo con espíritu y ambición; con tanto orgullo y tanta hambre que si te ofrecen la posibilidad de jugar una final de Champions, pues sobra la motivación", contestó Sergio Ramos que siempre dice que se resetea antes de cada final.

Lo volvió a decir esta tarde en Kiev, con un calor de verano. Lo dijo cuando le preguntaron qué final recuerda de las que ganó. "Para mí mañana es la primera Champions, no paramos a mirar el pasado. Es inevitable mirar atrás a veces, sí, pero ahora tenemos que pensar en el partido de mañana y cuando terminemos haremos un debate sobre lo que se ha conseguido", aseguró.

¿Qué tiene este equipo y vestuario de distinto a otros?, le preguntaron. "El hambre y la ambición, aparte del gran grupo, tienes que tener un equipo unido en el que remen en la misma dirección, sin egos. Hemos sabido tener un objetivo muy claro, sabemos que cada uno de nosotros es importante. Mantener esas cosas claras, el hambre y la ilusión son las claves", dijo Ramos.

Zidane apareció después de los dos capitanes, con su habitual buen humor. "Yo no sufro, este momento el de hoy y mañana no lo vamos a vivir nunca más y es para disfrutarlo. Si mañana hay presión, pues mejor, es más bonito, son las emociones de la vida. Somos emoción pura", explicó el técnico del Madrid que no dio pistas sobre el once en el que la duda parece ser si alineará a Bale o a Benzema; o a los dos prescindiendo de Isco. Había todo tipo de quinielas este viernes en la sala de prensa.

"El fútbol para mí es sencillo, hay dos equipos y tienes que entender como el rival puede hacerte daño, hay que controlar eso y cuando tienes el balón intentar con tu juego y filosofía hacerle daño. Es lo que vamos a intentar mañana, hacer es que suframos lo mínimo posible sin balón y luego atacando para hacerle daño", analizó. Así de sencillo. Con esa sencillez lleva dos Champions seguidas y buscará mañana la tercera.