Sergio Valdeolmillos deja el banquillo de la Selección Mexicana de Básquetbol

El entrenador español Sergio Valdeolmillos, quien conquistó logros históricos para el básquetbol mexicano en los últimos años, dejó el viernes su cargo al frente de la selección, informó la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (Ademeba).Valdeolmillos, de 51 años, asumió su puesto previo a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde México logró la medalla de plata y su primer podio continental desde La Habana 1991.Después, de eso, el estratega conquistó el campeonato de FIBA Americas en el 2013 para darle al país su primera medalla de oro a nivel continental y la clasificación a un Mundial de Basquetbol, donde los mexicanos no participaban desde la edición de 1974.Valdeolmillos no dirigió la primera fase de partidos clasificatorios para el Mundial del 2019 donde la selección estuvo a cargo de su asistente Ramón Díaz.La Ademeba informó que el próximo lunes dará a conocer el nombre del nuevo seleccionador de México para el resto de la eliminatoria.México (2-2) recibe a Estados Unidos (4-0) el 28 de junio en el Gimnasio Juan de la Barrera de la capital mexicana. El 1 de julio visita a Puerto Rico (2-2) en un partido clave para definir al segundo clasificado del Grupo C a la siguiente ronda.