Regidores usurpan funciones de Contraloría Municipal

Con el pretexto de investigar una denuncia contra la titular de la Casa de Cultura Marisela Guzmán García, tres regidores usurparon las funciones de la Contraloría Municipal y paralizaron las labores de la Casa de la Cultura al realizar una reunión con empleados de esa instancia a puerta cerrada.Los regidores que paralizaron la Casa de Cultura y usurparon las funciones de la Contraloría fueron Iovana de los Angeles Rocha Cano, Jaime Emilio Arellano Roig y Julio Ortiz Vázquez.Tras haber convocado a una reunión de Comisiones Unidas, en la que estarían presentes integrantes de la Comisión de Educación y Comisión de Igualdad de Género, sólo estuvieron presentes los regidores antes mencionados, ésta reunión tenía como finalidad escuchar a los empleados sobre las situaciones que se han suscitado dentro de la Casa de Cultura.Aunque los regidores no son el órgano autorizado para iniciar una investigación la reunión se llevó a cabo y procedieron a escuchar a cada uno de los empleados que laboran dentro de la Casa de Cultura por un periodo de tres horas.Previo a dar inicio la comparecencia de los empleados de Casa de Cultura, el regidor Julio Ortiz Vázquez reconoció que es la Contraloría Municipal quien debe estar a cargo de levantar cada una de las declaraciones manifestadas por los empleados.señaló.Por su parte, la regidora Iovana Rocha Cano señaló que el pasado 16 de mayo un empleado notificó a varias áreas del Municipio sobre la situación que acontece dentro de la Casa de Cultura, además consideró que esta reunión con los trabajadores se hiciera sin representantes de los medios de comunicación.El regidor Jaime Emilio Arellano Roig agregó que la reunión se llevó a cabo con el objetivo de informarse sobre lo que acontece dentro de la Casa de la Cultura, pues argumentó que supuestamente la Contraloría Municipal no ha atendido los llamados.Aunque el regidor Jaime Emilio insistió que no se trató de una investigación, se pronunció porque en caso de que la funcionaria se haya extralimitado, se pronunció por presentar un punto de acuerdo para pedir al alcalde Édgar Castro Cerrillo que resuelva el problema y que la maestra se vaya, pese a que se le hizo ver que quien no ha hecho su trabajo de investigación es la Contraloría.