La FIFA veta a los aficionados enmascarados en los estadios del Mundial

Si algo delata a los aficionados mexicanos en un torneo internacional es su estridente vestimenta. Del penacho de los reyes aztecas a las máscaras de los luchadores del barrio. La FIFA ha prohibido a los hinchas ingresar enmascarados a cualquiera de los 12 estadios de la Copa del Mundo.

La FIFA publicó un código de conducta para los asistentes al Mundial en Rusia.Entre el listado de condenas están el uso de "máscaras, cascos o cualquier otra forma de disfraz o prendas u objetos que oculten la identidad de las personas". Los mexicanos, como parte de su folclore, han llevado las caretas de los luchadores más representativos de su cultura: El Santo, Blue Demon, Dos Caras, Rey Mysterio... En los pasados campeonatos del mundo, los turistas mexicanos veían los partidos detrás de una máscara. En algunas ocasiones los hinchas de otros países se apropiaban de ellas.

Para comprar boletos y asistir al campeonato mundial de Rusia, la FIFA solicitó a cada uno de los aficionados tramitar una identificación de espectador llamada Fan ID. Ese carné deberá ser usado en todo momento por los seguidores en el estadio. Las autoridades del máximo organismo de fútbol y de Rusia buscan mantener todo el control posible.

"No es nuevo. El ID tiene toda tu información. En la Copa Confederaciones [jugada en Rusia] ya se había aplicado: no se podía entrar con máscaras. En las explanadas sí. Como siempre había un mexicano vivo que se la ponía en el estadio y se escondía de las autoridades", cuenta Gabriel Galván a este diario, uno de los voceros de Ola Verde, un grupo de animación de 25 integrantes que asiste a todos los partidos de México dentro y fuera de su país.

El embajador de Rusia en México, Eduardo Malayán, ha asegurado a los medios mexicanos que la prohibición de las máscaras es exclusivamente de la FIFA y no del Gobierno ruso. "Pero no nos sorprende. En el estadio Azteca tampoco podemos pasar con máscara desde hace dos años", refiere Galván. El forofo del Tri cuenta que en ocasiones otros aficiona, externos a Ola Verde, llevan máscaras de luchadores para intercambios con otros turistas o incluso las vendían a precios exorbitante.

"No me quitaría la máscara para ir al Mundial"

El Hijo del Santo admite que llevar máscaras a los Mundiales es una tradición mexicana. "Lo lamento, entiendo que lo hacen por seguridad. Son consecuencias que van sucediendo. Todo cambió a partir del ataque a las Torres Gemelas [el 11/9]. Cuando mi papá, El Santo, viajaba en avión lo hacía enmascarado. Cuando llegaba a un país mostraba su pasaporte y a una sola persona de migración le mostraba su rostro para corroborar la información", comenta el luchador mexicano a EL PAÍS. "Llevar máscaras a los estadios es una manera de representar a México, nuestra cultura", remata.

Al hijo del mito de plata le tocó ir al Mundial de Sudáfrica 2010. Allí nadie le prohibió la entrada a su simbólica máscara. "Los estadios estaban llenos de Santos. Sucedía algo curioso: todos me veían y nadie me saludaba. La gente se dio cuenta que era yo cuando me entrevistaban. Era un mundo de máscaras", rememora.

−¿Pensaba ir al Mundial de Rusia? − se le pregunta.

−Sí, pero si no me quieren enmascarado... No me quitaría la máscara.