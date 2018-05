Il Volo lanza tema de reggaetón con Gente de Zona

El trío italiano Il Volo lanzó hoy su nuevo sencillo y video de “Noche Sin Día”, un tema en el que los europeos debutan en el reguetón con un tema pop-urbano acompañados de los cubanos de Gente de Zona.

El tema y el video disponibles en todas las plataformas de música digital envía un mensaje que inspira a ver el lado positivo de la vida, según Il Volo: "No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, qué sería la vida, si el amor no existiría", versa la letra.

La melodía fue producida por el cubano-estadounidense Emilio Estefan, quien dijo que los chicos del Il Volo los tenores Piero Barone, Ignazio Boschetto, y el barítono Gianluca Ginoble fueron los que buscaron a Gente de Zona para grabar el tema.

Video: Il Volo Official “Pretendemos transmitir nuestra idea de frescura y de celebración que caracteriza la música Latina.

Hemos puesto mucha ilusión en este proyecto especial para el mercado latinoamericano; una propuesta completamente diferente a lo que habíamos realizado anteriormente", señalaron los integrantes del trío en un comunicado.

El tema forma parte de un álbum en español de música contemporánea que graba Il Volo con el que rendirá tributo a la música latina y su gran diversidad de géneros y el cual es producido por Emilio Estefan.

