Asaltan a hija de Diputado; policías temen actuar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A través de redes sociales, denunció públicamente el asalto que sufrió durante la noche del miércoles cuando viajaba a bordo de su camioneta con su hija en las inmediaciones de la“El miércoles a las 9 pm en Casimiro Liceaga, dos tipos con pistola en mano, me asaltaron rompieron el cristal de mi camioneta y me pidieron cosas de valor, gracias a Dios lo más valioso estaba en la parte trasera de la camioneta y lo único que me quitaron fue mi teléfono”, se lee en el texto.El texto continúa mencionando que los trabajadores de una gasolinera activaron la alarma del lugar y de esta manera una patrulla llegó en aproximadamente 2 minutos. Y aunque expone que gracias al GPS del aparato móvil conoce el lugar exacto en el que se encuentra, refiere que ni las autoridades quieren actuar.“Localice mi teléfono y encontré la ubicación de las personas que me hicieron esto, hasta el día de hoy sé donde esta mi teléfono pero la zona es tan peligrosa, que ni la policía se atreve a entrar ahí... entonces? alguien me puede explicar que procede? ...tenemos quien nos cuide o solo quien ilumine las calles con sus torretas? Lloré toda a noche de impotencia, de tristeza, de miedo!...Finaliza la publicación expresando el miedo que la aborda y haciendo incapie que ninguna autoridad la puede defender.“Me siento como una ciudadana en terreno de nadie y sin ninguna institción, ley o cuerpo de seguridad que me defienda, hoy voy a tratar de arreglar los destrozos hasta donde puedo y voy a poner la denuncia, le voy a entregar al ministerio público la ubicación de mi telefono, haber si alguien tiene el valor de ir por él”, finalizó.