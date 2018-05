Burdisso se va y manda un mensaje a la afición de León

Aunquehabía manifestado sus ganas de continuar con, esta mañana el propio jugador confirmó que no seguirá en el Club, luego de terminarse su contrato.agradeció al Club y a "cada persona que siempre estuvo".En Twitter publicó el siguiente mensaje: "Son muchos los momentos vividos, la mayoría de felicidad y los otros de aprendizaje. Siempre tomé estos tres años con mucho compromiso, respeto y profesionalismo hacia toda una ciudad que desde el primer momento me acogió como uno de ellos".En los casi tres años, el jugador argentino se convirtió en uno de los referentes de la defensa, aunque la suerte no le ayudó porque estuvo un torneo sin jugar debido a una rotura de ligamientos cruzados en la rodilla izquierda.