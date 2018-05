Presionan investigación contra titular de SAPAL

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Fernández González, insistió ayer en el pleno del Ayuntamiento en que la Contraloría Municipal quite la reserva por hasta cinco años en la investigación por conflicto de interés contra Pedro González García, presidente del Consejo de SAPAL.El secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, le contestó al edil que el Comité de Transparencia Municipal volvió a revisar el caso y resolvió que hasta una vez que termine el procedimiento legal correspondiente en el Tribunal de Justicia Administrativa, se haría pública la información.Cabe recordar que Pedro González García es investigado por haber votado a favor de que se llevaran a cabo obras en la comunidad de Los Jacales, donde él tiene predios y se vería beneficiado con éstas.En la sesión de Ayuntamiento del 22 de marzo pasado, el regidor del PVEM manifestó que la Contraloría Municipal decidió reservar por cinco años la información relacionada con la investigación contra el presidente del consejo de SAPAL.expuso el regidor ayer en el pleno.Explicó además que la Ley de Acceso a la Información establece criterios de cuándo se puede clasificar o no la información, y aseguró que el esquema de clasificación que utilizó la Contraloría no contaba con los elementos mínimos que exige la ley.Y si el Comité de Transparencia resolvió no quitar la reserva porque está en proceso una investigación para fincar una responsabilidad, señaló que esto no es limitante para desclasificar el expediente como información reservada.manifestó.El edil consideró que el Tribunal no tardará en dar un fallo sobre las observaciones que le envió la Contraloría y tener la sanción para el titular del consejo de SAPAL.concluyó Fernández González.