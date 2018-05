Sergio Contreras critica desorden en desarrollo urbano

“Yo creo que el orden se perdió desde el momento en que al IMPLAN no le diste total autonomía en cuanto a la densificación y en cuanto a la vocación de las zonas y luego el haberse negado a los usos mixtos, creo que también fue un grave problema”, expresó el candidato.



“Pero al tú ir desarticulando y poniendo polígonos industriales por una zona, polígonos comerciales por otra y desarrollo de vivienda por otra generó ese desorden, hoy tenemos que apostarle a una reforma que impulsamos desde el reglamento urbano para el trabajo de usos mixtos”, manifestó Sergio.



“No hay transporte, no hay servicio educativo, no hay servicios de salud, no hay servicios de seguridad, a ver, quién fue el genio que se le occurrió autorizar Brisas del Campestre”, agregó Sergio Contreras.

