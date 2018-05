Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque la campaña a la Alcaldía cumplirá un mes, nunca es tarde y hoy los candidatos están convocados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) a firmar un pacto de civilidad.También están invitados los candidatos a los seis distritos locales que fueron los últimos en abrir campaña, el 14 de mayo; así que pueden ser más de 40. La cita es 9:30 a.m en la Universidad EBC.En resumen es un compromiso de campañas limpias, de respeto a la ley y a los adversarios. Hasta ahora la contienda en León ha transcurrido en la cordialidad, pero se acerca el día ‘D’ y los ánimos se calientan.El IEEG tiene listo el calendario para los debates municipales. Los que se transmitirán en vivo son los de los 15 municipios más poblados.Comienza el 29 de mayo con los candidatos de Guanajuato y San Luis de la Paz; un día después los de Salamanca y Celaya; el 31 es Pénjamo y San Miguel de Allende.El 1 de junio los de Dolores Hidalgo e Irapuato; el 3 de Valle de Santiago y San Felipe; el 4 Silao y León; el día 5 San Francisco del Rincón y Acámbaro, y así cada ayuntamiento y distrito tienen su fecha. Los dos horarios que se fijaron fueron de 19 a 20:30 horas, y otros más de 21:30 a 23 horas.Le anticipo que el debate a la Alcaldía de León está programado para terminar a las 11de la noche. Parece a propósito para complicar las coberturas de los medios de comunicación, que deben ser los principales aliados de la autoridad electoral para difundir los debates que poco interesan hoy. Ni hablar.Como no queriendo nos enteramos de última hora que el presidencial Pepe Meade estaría en Irapuato. PRI y PVEM no invitan que porque no era su evento, y los de la fiesta, los maestros de Nueva Alianza, en la tónica de la campaña de su candidata a la gubernatura, Bertha Solórzano: Shhh, en silencio.Hace una semana por primera vez en campaña pisó el mismo Inforum en Irapuato, además de Celaya y León, en una gira con los priistas. Ayer se trató de un diálogo nacional con mujeres alianciastas. Hace unos días vino a pedir el apoyo para Gerardo Sánchez en Guanajuato, y ayer se sumó al coro de voces que gritaban “¡aquí y ahora, Bertha gobernadora!”. Ya sólo le falta cumplir el trámite con el PVEM.El Partido Verde quiere capitalizar el extravío ambiental en Guanajuato. La diputada y dirigente estatal, Beatriz Manrique, cuestionó que el gober Márquez acepte resignado la afectación en las áreas naturales protegidas (ver Sierra de Lobos o Reserva de la Biósfera en Xichú) y por otro el candidato priísta, Gerardo Sánchez, con una pregunta que ofende: ¿que debe ser prioridad industria o medio ambiente?.La jefa de las campañas Verdes lo señaló así: “¿Ya ven por qué urge el cambio? Uno pregunta que cuál tema es más prioritario, medio ambiente o industria... como si pudiéramos elegir entre uno y otro. Y el Gobernador reconoce la devastación... como si no fuera asunto suyo”. Lo peor es que tiene razón.El 31 de mayo vence el plazo para el registro de quienes quieran participar como observadores electorales este próximo 1 de julio. Los requisitos son simples, básicamente no ser ni haber sido candidato a puesto de elección popular o dirigente de partido político en los tres años anteriores.Al momento hay 50 en proceso de capacitación más 10 que ya cumplieron y están acreditados oficialmente.La iniciativa denominada “Somos” (Sociedad Organizada por un México Ordenado y de Soluciones), que encabeza el abogado queretano Moisés Tonatiuh Villegas Campos, se organiza para vigilar las elecciones en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche y Guanajuato.En el estado esperan contar con al menos 50 personas que voluntariamente se sumen a esta tarea cívica.En el terruño los coordinadores son Arturo Hinojosa Valdovino y Esteban Cárdenas Meraz, y en el anuncio estuvieron los empresarios Héctor Hugo Muñoz Padilla y Aurelio Martínez Velázquez. Lo que esperan es que de hoy a fin de mes ciudadanos de cualquier oficio y profesión se animen a participar en vigilar lo que pase antes, durante y después de la jornada electoral del domingo 1 de julio.La cabeza de “Somos”, Tonatiuh Villegas, tiene como antecedente reciente haber sido titular de la Unidad Jurídica de Agroasemex -empresa paraestatal especializada en el aseguramiento del sector rural-. Lo que no deja de sorprender es lo polifacético del exregidor del PRI y fallido aspirante a la candidatura a la Alcaldía por Morena, Chachis Martínez, quien está listo para ser observador electoral.Los 21 municipios guanajuatenses seleccionados para el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) se preparan para recibir la segunda ministración de los recursos federales.El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que preside Luis Miguel Aguirre Aranda, llevó a cabo una reunión informativa para que los municipios accedan sin problema a la aportación.En marzo recibieron el 70% del dinero y el 30% restante depende del cumplimiento de metas.