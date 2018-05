Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. El empresario Ricardo Alaniz Posada invirtió, en alianza con una empresa colombiana, en la instalación de un punto de venta en Bogotá, para comercializar los productos del Grupo Textiles León.El negocio se ubica en el corazón de Restrepo, en León dicha zona la podemos comparar con El Coecillo, donde los industriales de calzado adquieren la mayor parte de sus insumos.Una propuesta interesante de esta tienda es que el ex alcalde leonés se reunirá con personal de Apimex, dirigido por Daniel Tavares, para invitar a socios a que se sumen al proyecto.¿Cómo? Aprovechando ese punto de venta para que ellos también puedan comercializar sus artículos. Eso sí la idea es que solamente tengan acceso aquellos fabricantes que cumplan con los estándares de calidad y profesionalismo para exportar sus productos.El mercado colombiano tiene un importante potencial para los productos mexicanos, tanto para el calzado como para el vestido; y con la situación que se vive en Venezuela, pues a diario hasta 35 mil personas cruzan a tierras cafetaleras para adquirir diversos productos, las oportunidades crecen.Así que si cumple con el perfil y le interesa exportar a Colombia, puede aprovechar esta oportunidad que ofrece Textiles León.El primero de diciembre será el día en que Enrique Peña Nieto termine su ciclo en la Presidencia de México.Entre sus pendientes se encuentra inaugurar la Plaza Textil Metropolitana ubicada al sur de Guanajuato, la cual fue una de sus promesas de campaña... Sin embargo, la obra aún no se concluye, falta un 10% para terminarla.Además de que los locatarios no se han organizado para terminar detalles, como poner piso y decorar, y así abrir sus negocios.En total 360 locatarios ya tienen asegurado su lugar, pero en la lista de espera más de 300 fabricantes se han interesado en adquirir un local, ahora que han vista la plaza hecha realidad.Caray, pues sería bueno que la Canaive, dirigida por Carlos Díaz Durán, les haga saber a los fabricantes la seriedad de la inversión, pues ya hasta hubo una auditoría de la presidencia de México, INADEM y hasta de la SHCP.The Home Depot presentó su Informe de Responsabilidad Social 2017.En el reporte engloba el trabajo diario que asociadas y asociados de la cadena de tiendas realizan para cumplir el propósito de generar felicidad hogar por hogar, y en México y de llevar a la práctica uno de sus valores más importantes: devolver a la comunidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el entorno de sus habitantes.El año pasado, la empresa benefició a más de 6 millones de personas.Desde su llegada a México en el 2001, The Home Depot ha invertido más de 31 mil MDP en el país, y emplea a más de 14,500 mexicanos. Adicional a esto ha incrementado su red de proveedores nacionales a un 80%. Uno de sus principales objetivos es el de apoyar a las comunidades que lo rodean en cada una de sus 122 tiendas en la República Mexicana. Para este año The Home Depot apoyará a más de 800 ONG’s.Luis Gerardo González García, presidente de CICEG y CANAICAL, tomó ayer protesta para estar por segunda vez al frente del organismo de los zapateros en Guanajuato.Tras la ratificación del CPTPP por parte del Ejecutivo Federal y el Senado de la República, su compromiso es relanzar la lucha contra la ilegalidad y el contrabando.Recordó que están presentes con propuestas en una mesa de trabajo en el Senado de la República, en la que implementan acciones que refuerzan los controles a la ilegalidad, estudian cambios al marco legal, y buscan que los importadores subvaluadores sean sancionados por la Procuraduría General de la República conforme a la ley.El empresario zapatero dijo que el sector está listo para participar en un diálogo con Vietnam, en búsqueda de acuerdos bilaterales que permitan asegurar que lo que se exporta de dicho país sea lo que verdaderamente llegue a México.“Esto implica evitar que China utilice a Vietnam como su puerta trasera para enviar sus productos a México con preferencia arancelaria”.Además señaló que en colaboración con las Autoridades, reforzarán el Programa de Observadores del Sector Calzado, en equipo con la Administración General de Aduanas (AGA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC), se logró la revisión de 11.77 millones de pares de calzado importado, el 13.36% de las importaciones totales.