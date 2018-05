¿Y después qué?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El otro día estaba escuchando a una amiga contando cómo un compañero suyo había pisado a quien se le pusiera enfrente para lograr dirigir un proyecto. Ya había gente así en la escuela, no es sorpresa que en el trabajo reluzcan personalidades igual de encantadoras.La cuestión es que el tipín se sentía Harvey Specter (de la serie Suits) y resultó ser más el malo de la película. Claro que él ganó. Siempre hay tontos con iniciativas que no tienen reparos en sabotear a un equipo con tal de tener el reconocimiento de unos cuantos o, más bien, luchar por un resultado que justifique el por qué actuaron así o son como son.Pero, lo repito, no vio lo que estaba a punto de girar la esquina. Resulta que necesitó al mismo equipo que había pisado para sacar el proyecto adelante. Sólo que el equipo no colaboró tanto como él necesitó.Eso no sale en las películas: el día después. No sale el cómo tienes que lidiar con el resto de personas con los que no pudiste tener una conversación o llegar a un acuerdo. No salen los silencios incómodos en el comedor. No salen las miradas cargadas de un mensaje con las palabras “tu sola presencia me incomoda”.Mi amiga continuó en el trabajo, al final siempre hay gente así en todas partes. Y ahora trabaja con otro director que ha logrado formar un equipo con la voluntad de colaborar basándose siempre en una relación cordial. Él sí pensó en el día después.No es que sean unos mejores que otros. La cuestión aquí es que por mucho que me gustaría un mundo en el que todos actúen y piensen como yo, la realidad es que no existirá. Y tendré que lidiar con gente agradable y con gente que no les caigo bien. Y ya está, no es el fin del mundo, quiero pensar.Y eso pasa en una oficina, en un proyecto, en una familia y en unas elecciones. Llamarnos idiotas entre nosotros no es un buen inicio de negociación. Creo que no les ha funcionado a muchos líderes y no creo que México sea la excepción.Por mucho tequila y limón que pongamos sobre la herida.Hay días en que me dan ganas de eliminar a algunas personas de mis redes sociales. No porque no me caigan bien, sino porque no entiendo como una persona puede sacar tanto de quicio un tema. Gente que criticaba la era de la posverdad, pero no se cansa de compartir memes con cero confirmación de las fuentes con tal de defender una postura. No hay un día en que no quiera gritar diciéndole a uno ¿pero es que no ves lo que tienes enfrente?Y aquí sigo, intentando lograr ese diálogo que pido a la gente que toma las decisiones. Esa paz que me gustaría que tuvieran todos los niños del mundo. Ese respeto por cada persona y sus circunstancias. Pero sobre todo, busco esa oportunidad de tener una mínima posibilidad de llegar a futuros acuerdos un día después de poner una marca en una cartilla.