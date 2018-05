Venden zapateros a menor precio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Productores de calzado guanajuatenses se han visto obligados a vender a precios menores a los de su producción, pese a los esfuerzos que ha realizado la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) para expandir el mercado global.Así lo señaló el presidente de este organismo empresarial, Luis Gerardo González García, durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo de dicha cámara.Si bien los productores de calzado se han visto beneficiados por estrategias de producción y comercialización que los ha llevado incluso a exponer en ferias internacionales, González García alertó que la falta de clientes y la competencia con otros fabricantes son factores que dificultan las ventas.“Mucha gente con tal de seguir trabajando está vendiendo el zapato abajo de su costo”, añadió.El presidente de CICEG puntualizó que el tipo de cambio también afecta a la producción pues hay meterias primas que se compran en dólares.“Los comercializadores no nos dejan actualizar los precios de inmediato y mucha gente con tal de no perder los pedidos y no dejar de trabajar, se ven obligados a seguir vendiendo al precio anterior cuando ya todo les subió”, añadió.Esto se agrava debido a que las comercializadoras grandes, como es el caso de Liverpool o Walmart, son los compradores predominantes y lo hacen a precios bajos. Según González García entre 14 y 15 empresas realizan compras en un 65% del comercio formal.“Estamos hablando de grandes grupos como los grandes catálogos, las comercialzadoras como Liverpool, Walmart o todos esos acaparan una gran compra de producto y fijan el precio muy barato”, acotó el presidente de CICEG.Por ello, recalcó la importancia de fortalecer las acciones para defender a la industria de cuero, calzado y textil, lo que incluye estrategias por comercio justo.Reiteran importancia de mesas de trabajoA fin de proteger la industria de calzado ante la apertura del mercado global por la rectificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el próximo 6 de junio, empresarios del sector y autoridades se reunirán para establecer una mesa de trabajo.A la reunión asistirán representantes del sector de Guanajuato, informó Cristina Hernández Zermeño, directora general para Asia, Oceanía