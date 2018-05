Conmueve premiación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando el empresario José Carlos Gutiérrez Treviño recibió el premio ‘San Crispín”, que otorga la industria zapatera leonesa a sus mejores personajes, se encontraba hospitalizado, víctima de una enfermedad terminal.Hasta allá llegaron los representantes de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, encabezados por su presidente, Luis Gerardo González García, a entregar un premio más que merecido a quien, entre otros logros, se le reconoce su labor en Sapica y en la propia CICEG donde fue presidente en distintos periodos.Ahora, durante la toma de protesta de la directiva de la Cámara se le rindió homenaje, pero ya él no pudo estar ahí, con su gremio.Estuvieron representándolo su esposa Olivia, sus hijos José Carlos, Cossete y Carlos Andrés quienes, agradecieron a los empresarios haberle dado ese último regalo a su padre, quien falleció el pasado 27 de abril.La Charola de Plata, que se entrega a los proveedores que se destacan por su participación en el constante crecimiento de la industria local recayó en Sergio González Passini quien recibió de manos del presidente municipal, Luis Ernesto Ayala, el reconocimiento.González Passini, expresidente de ANPIC y presidente actual de COFOCE agradeció el premio.“Cuando Luis Gerardo me habló para decirme que me había yo ganado el premio, me sorprendió mucho, pero también sentí una gran satisfacción”, dijo.“Estuve reflexionando sobre el hecho de que me estaban premiando por hacer algo que siempre me ha gustado hacer.; siempre con la satisfacción de avanzar en la construcción de un sector de la industria del calzado, cada vez más fuerte, con más innovación tecnológica”.“Tenemos muchos retos. El mundo ya es una aldea global como lo predijo Marshal Mac Luhan. Hay retos y desafíos, pero también hay oportunidades para los que seamos capaces de enfocarnos en ser más competitivos”.“La comercialización del calzado está avanzando a pasos agigantados; las plataformas digitales son ya una realidad y es un hecho que el comercio electrónico está desplazando al mercado tradicional. Eso nos obliga a crear nuevas formas de trabajo en las que debemos capitalizar el talento de los millennials”.La premiación se realizó en el marco de la toma de protesta de la directiva de la CICEG que reafirmó en la presidencia de la misma a Luis Gerardo González García quien dio la bienvenida a los consejeros y autoridades de los distintos órdenes que les acompañaron.