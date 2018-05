Nadie está obligado a firmar pacto de civilidad, señala consejero electoral

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nadie esta obligado a suscribir elaunque son pocos los que no lo han rechazado, señaló el consejero electoral delluego de presenciar la negativa a firmar por parte de los integrantes de la coaliciónEn entrevista,señaló que el acto como el que se realizó esta mañana, “es una invitación a suscribir, nadie está obligado a suscribirlo”, y enfatizó que no es una obligación legal.Pero por otra parte indicó que, “hemos encontrado una extraordinaria respuesta de casi todos los candidatos a los cargos de elección popular”.Añadió que, “en la mayoria de los distritos y municipios donde se ha suscrito este pronunciamiento han estado prácticamente todas y todos los candidatos”.Y puntualizó que, “en algunos casos donde se ha presentado alguna inasistencia, han manifestado que posteriormente lo harán (firmar el pacto)”.Cuestionado sobre el cao concreto de los aspirantes de Morena, el consejero indicó que “en algunos consejos municipales les han dicho que tienen alguna indicación o recomendación (de no firmar), no se que sea. Pero candidatos a otros cargos han suscrito el pronunciamiento y con toda la disposición”.