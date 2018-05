“Yo no soy la justicia, yo se que en los medios lo hemos visto, en las noticias lo hemos visto que ya hay caso donde está comprobado, yo puedo mencionar Abarca, por poner un ejemplo, ya existe que fue en Guerrero, pero en Guerrero, pero estamos no tan lejos, no somos una isla, esto no implica que no existe la posibilidad de que en Guanajuato pueda existir”, señaló en entrevista al ser cuestionado sobre los problemas de inseguridad que afectan a la entidad.



“Otro tema que es bien delicado y yo si quiero hacer mucho énfasis es la infiltración de criminales en la política. También existen y hay que reconocerlo, o sea es un tema que existe, está palpable y que bueno hay mucho trabajo por hacer”, enfatizó.



“Puedo decir que hay casos juzgados en muchos lados, donde está comprobado que hay personas que participan en la política y están inmiscuidos en algún tipo de actividad criminal”, concluyó.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN),sin embargo, no puntualizó datos de ningún caso porque dijo no se la “autoridad para saberlo”.El legislador consideró que problemas que deben resolver en materia de seguridadEl diputado panista reconoció no ser un experto en materia de seguridad, pero dijo que debido a que es un fenómeno que se ha presentado a nivel nacional y en otro estados,