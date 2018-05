Rechaza Camarena García que desarrollo económico esté solamente en sector automotriz

“No venímos a destruir nada en el sector de desarrollo económico, al contrario, mejor así como dijeran los arquitectos, vamos a apuntalar esta obra, igual vamos a apuntalar las obras que han sido benéficas para Guanajuato”, declaró Felipe Camarena.



“Nuestro compromiso es apuntalar directamente todo lo que es la industria local y yo creo que eso nos ayudará para seguir creando ese proyecto de crecimiento y de visión del Guanajuato que queremos de distinta manera”, refirió Arturo.



“No solamente el problema de seguridad sino el problema que vive Guanajuato en muchos de los aspectos, se tiene que resolver no con pantalones, se tiene que resolver con inteligencia, con tecnología, con el apoyo que ha habido y el crecimiento económico que tiene Guanajuato”, aseveró el candidato.

, manifestó que a pesar de ser bueno el desarrollo económico que se ha obtenido, no está de acuerdo en queen la industria automotriz, ya que Guanajuato tiene otras grandes necesidades.El candidato delespera que los arquitectos no tengan nigún temor ante la falta de apoyo para el sector de desarrollo económicoA través de apostarle a la tecnología, la no improvisación y seguir adelante sin “meter reversa” es como puede salir adelante el Estado en materia de seguridad, así lo dio a conocer el contendiente a la gubernatura.