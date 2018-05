En el ojo del huracán la Policía de EU por matar a tiros a joven guatemalteca

rechazó

"Guatemala lamenta cualquier hecho de violencia y el exceso en el uso de la fuerza de la patrulla fronteriza"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Claudia Patricia Gómez González, una guatemalteca de 20 años, recibió este miércoles un disparo mortal en la cabeza. Su vida se la llevó por delante a plena luz del día un agente de la Patrulla Fronteriza. Una testigo sostiene que la víctima no portaba armas. Las autoridades federales lo calificaronmientras que su familia exige explicaciones.El agente, del que no se ha revelado el nombre, estaba inspeccionando una calle residencial de Río Bravo, cerca de Nuevo Laredo, Texas, cuando un grupo de inmigrantes sin documentos lo atacó., según la declaración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.Marta V. Martínez, vecina de Río Bravo, se enteró de lo que estaba ocurriendo a metros de su casa cuando escuchó los disparos. Salió y vio a un agente voltear el cuerpo de la víctima, que tenía el rostro ensangrentado. La mujer tomó su móvil y comenzó a grabar:, le gritó al agente que estaba intentando reanimar a la joven., acusó la testigo, según el testimonio que recoge The New York Times. Los otros tres inmigrantes guatemaltecos -que acababan de cruzar la frontera-vieron la escena detrás de un árbol. "No había armas. Se estaban escondiendo", explicó Martínez.La familia Gómez González, provenientes de una comunidad indígena de San Juan Ostuncalco, Guatemala, pidió justicia este viernes por el asesinato de Claudia Patricia. Una tía de la víctima, Dominga Vicente, narró en una rueda de prensa que su sobrinaEl Gobierno de Guatemalala agresión y solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación exhaustiva e imparcial., dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en un comunicado. La Cancillería dijo que está a la espera de información oficial de la víctima para realizar las gestiones necesarias para su posible repatriación.El FBI está investigando cómo ocurrió el fatal tiroteo. El año pasado, hubo 17 casos de uso de la fuerza con armas de fuego por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, que disminuyeron de 55 en 2012, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza. La agencia federal no identificó cuántos de los episodios acabaron con víctimas mortales.