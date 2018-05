Hombre causa incendio en un yonke al querer robarlo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre fue detenido luego de que se presume intentó robar al interior de un Yonke y prender fuego ocasionado daños al interior.Por la tarde, alrededor de las 4:40, se recibió a Emergencias un reporte sobre el incendio de desechos en un predio a un costado del bulevar Juventino Rosas en San Francisco del Rincón.En atención al reporte una unidad de Seguridad Ciudadana así como de Protección Civil se trasladaron al lugar para verificar el lugar de los hechos.Personas en el sitio, señalaron a los elementos que el hombre que estaba al interior fue quien ocasionó el incendio a los interiores del vehículo y otras áreas.Se presume que la persona de la cual no se proporcionó información, prendió el fuego como distracción para poder robar del interior fierros, cobre, entre otros objetos aunque no fue confirmada la versión.También llegaron unas personas que indicaron ser dueños de la propiedad que se estaba siendo dañada con el incendio, y al ver al hombre indicaron que no era de sus colaboradores.Una vez que se tuvo a la vista al hombre oficiales se acercaron hasta él, y le indicaron la falta cometida por lo que fue detenido.Por su parte el persona de Protección Civil en coordinación con Bomberos municipal atendieron el incendio y evitaron que se expandiera a otras áreas y que pudiera ocasionador más daños.