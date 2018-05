Complicaciones al votar e ideas para el País

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la boleta de elección, sólo debieran aparecer los nombres de los candidatos debidamente registrados y que no hayan renunciado como tales. Sin embargo, ya estaban impresas millones de boletas, para la elección Federal, de Presidencia de la República y por lo tanto, aparecerá el nombre de Margarita Zavala, a pesar de que renunció hace algunos días a la candidatura respectiva. De tal manera que, si alguien vota por ella en la boleta, automáticamente será un voto nulo. Ya se hicieron oír las voces del PAN, pidiendo que se reimpriman las boletas, para que no aparezca el nombre de Margarita, pero aparentemente no fue escuchado dicho partido político por el INE y específicamente por su presidente que es Lorenzo Córdova, quien mencionó que ya no hay tiempo ni recursos para hacer la reimpresión, porque implica un problema de logística. Considero que sí hay tiempo y recursos para hacerlo, en contra de lo que opina AMLO, quien dice que pondría en riesgo la elección, porque “han empezado a votar los Mexicanos en el extranjero, utilizando dichas boletas”, pues falta casi un mes para la elección y habría tiempo suficiente para hacerlo aún con esos votos, que de sufragar por Margarita, se anulan. Esa es pues, una dificultad para emitir el voto. La mayoría de los votantes, cruza sus boletas uniformemente, es decir si vota por el candidato de un partido, votará por todos los candidatos del mismo partido. Según el periódico Excelsior, sólo el 7.6% para la elección de 2012, votaron selectivamente, lo que representó más o menos 3.7 millones de votos. Sin embargo. ahora se ha acentuado dicho fenómeno, sobre todo con las candidaturas actuales y por eso AMLO está pidiendo el voto parejo, para tener la mayoría parlamentaria en caso de ganar las elecciones y no tener que acudir a la oposición para tener los votos necesarios como ha sido desde hace muchos sexenios. Otra de las dificultades para votar, es que, en algunos estados de la república, donde habrá elecciones para Gobernador, legisladores locales y presidentes municipales, en 30 de 32 estados, recibirá un mínimo de 4 boletas y en algunas entidades hasta 5 o 6 según el periódico mencionado. Surge inevitablemente la pregunta, de si es temerse al candidato que va encabezando las encuestas por sus planteamientos que no son actuales, ni son lo que la mayoría quiere, sobre todo en materia económica. Se trata de ideas bastante anticuadas. Parafraseando al periódico mencionado, los planteamientos, se ubican en el pensamiento de los años 30 del siglo pasado y las más modernas se ubican en el período de la docena trágica, o sea con los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Las ideas mencionadas, no van con una economía abierta como hasta ahora ha sido la economía mexicana, sobre todo con un país que es México, cuyo modelo de desarrollo se rompió en el año de 1987. Algo de esto, lo mencionó Ricardo Anaya en el segundo debate, haciendo referencia inclusive al modelo planteado en Estados Unidos por Kennedy. En pocas palabras, AMLO piensa cerrar fronteras, hacer de México un país con economía cerrada, lo que no va con los tiempos actuales y por eso es muy peligroso. Ricardo Anaya, ha sido brillante en sus ideas, contrastando con las ideas anquilosadas de AMLO y sobre todo su escaso vocabulario y su falta de preparación en sus discursos y obviamente en los debates. Sin embargo, las encuestas no se han movido mucho en base a los debates, sino poco a poco por las ideas expresadas. Inclusive Luis Carlos Ugalde en el programa de Pepe Cárdenas, mencionó que tuvo un debate sobre el debate, con un grupo de jóvenes quienes, al término del mismo, expresaron en su inmensa mayoría, que el debate no les ha cambiado el voto, por lo que lo emitirán de acuerdo a lo pensado. Quedan pendientes el voto de los indecisos y el llamado voto útil, en favor del segundo lugar en las encuestas, que es Ricardo Anaya, de quien estoy convencido que es el más apropiado para gobernarnos. Ya apuntaba Jorge Castañeda en el periódico El Financiero, que los encuestadores han tenido que enfrentar una gran cantidad de rechazos, es decir que gente que no está dispuesta a emitir su opinión, sobre quién votaría, que alcanza la fabulosa cifra de un 30 a un 50%, por lo que las encuestas no resultan tan confiables como deseáramos. Por todo lo anterior, hay que estar debidamente preparados para emitir nuestro voto, tomando en cuenta las dificultades anotadas y además está en riesgo nuestro país, si no elegimos adecuadamente.