“El Miserable”

Del diccionario: Miserable: Ruin o canalla. Desdichado, abatido o infeliz. Dicho de una cosa: Insignificante o sin importancia. Parece que esta palabra describe totalmente al abanderado tricolor en todas sus facetas.¿Hasta qué punto se pueden romper reglas de decencia en afán de ganar una elección?, parece ser que para los candidatos 2018 no hay límite, desde falsear la portada de la revista Proceso para que no aparezca el cuestionamiento a la honestidad del chamaco maravilla, cito texto borrado por Ricardo Anaya (el cobardemente culpa a su equipo): “El Frente de Anaya también recluta fichas negras”; pasando por la alianza del “izquierdista” AMLO con el PES, un partido confesional que representa lo opuesto al liberalismo juarista que pregona, hasta llegar al despropósito del candidato priísta, José Antonio Meade, que sin recato, después de ir a misa, en lo más lejano que conozco de: “amar al prójimo como a ti mismo”, acusa en red nacional y a todo color a Nestora Salgado de ser “secuestradora” ¡No!, lo peor no es el señalamiento y la mentira, lo peor es el cinismo y la incongruencia… Pero antes, me permito citar en twitter a Daniel Moreno, Director del portal “Animal Político”:“Por si a alguien le interesa, van consideraciones sobre el caso Nestora, estrictamente personales: 1.- Está demostrado que lo dicho por José Antonio Meade es falso. No se le liberó por “fallas de la policía”, sino porque los jueces dijeron que no había pruebas en su contra.2.- Dos jueces dijeron: no hubo secuestro, sino detenciones legales. Esos jueces escucharon los testimonios que se han difundido, que son muy fuertes e incluyen denuncias obviamente atendibles. Verificado2018 no los desestima, sólo informa lo que dijeron estos jueces.3.- También la CNDH escuchó a las víctimas. Documentó torturas y violaciones a los DH de los detenidos por la policía comunitaria (tal como dicen nuestras notas). También dijo: "Las violaciones a derechos humanos fueron propiciadas en parte porque los parámetros de actuación de las autoridades estatales y comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos"4.- La policía comunitaria de Olinalá tiene reconocimiento oficial del gobierno, más allá de lo que cada quien crea sobre los usos y costumbres o si Olinalá es pueblo indígena o no. Hasta las camionetas de esta policía las compró el gobierno.5.- ¿Hay procesos abiertos? Sí. Pero el Tribunal ya había dictaminado que eso no le quita derechos políticos. Se llama “presunción de inocencia”. Aceptar lo contrario es abrir la puerta para que cualquiera denuncie a un candidato y, mientras se investiga su caso, se le inhabilite.6.- Si usted está de acuerdo en que se le quite la candidatura a Nestora porque hay procesos abiertos, debe pedir también que se le quite a José Antonio Meade, que también tiene procesos abiertos, como puede verse en esta nota. El Economista (Jorge Monroy, 11 de enero del 2018): Denuncia a Meade y Rosario Robles en PGR por (ser responsables de) “Estafa Maestra”.7.- Último: ¿Le parece que Nestora está libre por culpa del MP? Quizá. Habría que probarlo. ¿Lo que dice la CNDH debería provocar cárcel para Nestora? Los jueces dijeron que no.7a. ¿Hay dudas sobre la actuación de los jueces? En casi todos los casos de este país. En Verificado2018 no nos toca valorar eso. A ustedes sí, pero con toda la información (ONU incluida)… No sé de dónde salió la versión de que a Nestora Salgado la liberaron “porque el juez argumentó que no había recibido asistencia consular, a pesar de tener nacionalidad estadounidense”. Eso es falso.”Para mí el asunto se resume en lo siguiente: Nestora fue apresada ilegalmente por el ejército, estuvo presa más de dos años y medio, fue exonerada por tres jueces que la declararon inocente y está libre, no gracias al Peje, sino al sistema de justicia de México. Siendo una mujer libre, el católico Meade difama a la Señora y justifica: “Nuestro problema es con López Obrador, no con ella” Pues que poca madre de este candidato que ataca a Nestora para competir con AMLO, despotricando contra la corrupción en el Senado, mientras “El Miserable” se toma la foto con Robero Deschamps… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx