La ordeña de los funcionarios de Pemex

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los robos de los ductos de Pemex, empiezan por los funcionarios de la propia Pemex. Ya anteriormente escribí acerca de que es obvio que los altos mandos de Pemex están coludidos con los delincuentes para ordeñar los oleoductos y/o aprovecharse de ello.El robo y la complicidad empieza en las propias oficinas de Pemex, porque ellos cuentan con la tecnología que permite saber al instante cuando la tubería está perdiendo presión y pueden saber en el tablero en donde exactamente está ocurriendo esto, para que de inmediato puedan suprimir el abastecimiento y bajar la presión de la gasolina. También tienen drones, que costaron muy caros, por cierto, que no utilizan y que por medio de ellos también pueden estar monitoreando toda la red…pero no lo hacen, ¿por qué? Pues la explicación lógica es porque están en contubernio con los delincuentes.En días pasados los militares intervinieron a la refinería de Salamanca por sospechas de que están falseando los datos los empleados de esta refinería para robar el líquido. De acuerdo a la investigación inicial realizada por las autoridades, manipulan los empleados los sistemas de medición y tergiversan los datos para que no quede evidencia de este robo que están haciendo, pero se encendieron los focos rojos a raíz de que en los tres últimos meses, hubo un aumento desmesurado del robo de combustible a la refinería “Antonio M. Amor“, de Salamanca. Es posible que las pérdidas desde la refinería, superen a los robos hechos por los delincuentes. Un alto mando de la zona militar de Sarabia explicó que “Se trató de un operativo ordenado para verificar los procesos por los cuales probablemente se extrae de manera ilícita combustible en la refinería. Además de realizar tareas de inteligencia”.A río revuelto ganancia de pescadores. Quien sabe que fue primero, si los delincuentes que empezaron a robar combustible y de ahí se aprovecharon los funcionarios de Pemex para aumentar la cifra de combustible robado y ellos quedarse con la diferencia. O de plano siempre han estado en contubernio con los delincuentes. Aquí los platos rotos los paga el pueblo por la carestía de la gasolina. El gobierno aplica un enorme impuesto de más de 7 pesos, el litro de gasolina, para compensar en parte esta sangría que tiene, porque no sabe o no quiere supervisar a los directivos de Pemex. Esto sólo pasa en México. Esta corrupción ya es insoportable y es tiempo de poner un hasta aquí no sólo en el robo del combustible, si no en el robo de los fondos públicos que hacen las autoridades de los tres niveles y de los tres poderes.Esperemos que de verdad se llegue al fondo de esta investigación y que los funcionarios de Pemex implicados en este saqueo, sean sometidos a juicio y que regresen el dinero robado.POSDATA UNO.- De verdad que los priístas no tienen remedio, porque ven el temblor y no se hincan. Están en el tercer lugar, en la contienda presidencial, tienen el poder y no hacen nada para revertir esto. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, es de más de 7 pesos por litro, si le bajaran 4 o 5 pesos por litro, de golpe y porrazo subiría Meade al segundo lugar y podría quedar cerca de López Obrador, pero no, prefieren quedar en un vergonzoso tercer lugar, pero no hacer lo que el pueblo quiere y que tendría un beneficio inmediato y directo, porque en lugar de pagar 18 pesos el litro pagaría 13 o 14 pesos. La gasolina incide de forma inmediata en mayor o menor carestía y nivel de vida.El gobierno peñista prefiere perder, a bajar el precio a la gasolina. Esta es una insensatez. Es un absurdo e irracionalidad política. Es un verdadero suicidio político. El gasolinazo fue un incremento desmedido a la gasolina que desquició la economía de las personas, sobre todo de la clase media para abajo. Este estigma lo tiene Meade porque él fue el que instrumentó este desmedido aumento a la gasolina, y teniendo el poder no lo quieren corregir…pues que con su pan se lo coman, porque se van a quedar como el chinito: “nomás milando”. No va a repuntar y se van a quedar en un lejano tercer lugar en todo: legisladores, gobernadores, presidentes municipales y el de la presidencia de la República. Y bien merecido lo tienen por necios, torpes, insensibles y corruptos.POSDATA DOS.-La inseguridad sigue incontenible. Llegaron más militares pero la violencia lo que trae es más violencia. Cuando se perdieron los valores morales, se perdió la paz. Esa es la causa causorum de esta situación. Si no se reconoce esto y no se actúa en consecuencia, la situación va a seguir así e incluso puede empeorar.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio