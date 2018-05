Sin tocar fondo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A Guanajuato las estadísticas y los hechos diarios lo exhiben manchado de rojo. Y no tocamos fondo.Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte a abril confirman la tendencia que ya teníamos desde marzo: número uno en víctimas de homicidios dolosos.De enero a abril suman en el estado 1,004 víctimas por ese delito, lo que representa 121% de incremento respecto a las 455 que hubo en los mismos cuatro meses del año anterior. Una tragedia.El mes más violento del 2017 fue abril con 133 víctimas de homicidio y este año fue marzo con 295.Las historias de horror se cuentan a diario, nada más la última semana fuimos testigos de: siete cuerpos encontrados en Salamanca, cuatro en bolsas y el resto en diferentes sitios, el viernes; la madrugada de ese mismo día dimos cuenta de 5 ejecutados en Celaya, cuatro de ellos en un asesinato múltiple; y un día antes, también en Celaya salida a Querétaro, un comando armado mató a cinco en un puesto de mariscos; ese mismo día en ataques simultáneos otras cinco víctimas en Irapuato. ¡75 día en 5 días!Y al menos de todos esos tráficos hechos oficialmente no se tienen noticias de responsables detenidos.A nivel nacional se reportan 10,395 víctimas de homicidios los primeros cuatro meses del año, que es un 37% más que las 7,604 del mismo periodo del año pasado. La tesis de que la violencia está extendida en todo el País nadie de la discute, pero lo que pasa en Guanajuato merece mención aparte.A Guanajuato le siguen en víctimas: Baja California con 938; Guerrero 879; Estado de México 802; Jalisco 669; Chihuahua 570; Veracruz 559; Michoacán 493; Ciudad de México 432; Puebla 422.Y en la tasa por cada 100 mil habitantes de homicidio dolosos nos mantenemos en el cuarto lugar, abajo de: Colima, Baja California y Guerrero. Nuestra tasa es de 12.90, lejos del 7.13 del promedio nacional.Por el contrario hay que decir que en los datos oficiales aparecemos abajo del promedio nacional en los delitos de: feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo a vehículo y robo a transeúnte. Aunque la cifra negra en varios de esos delitos es altísima, según datos del INEGI.Cada delito merece atención especial, pues aunque no estemos tan mal como otros estados, en algunos las cifras sí preocupan. De enero a marzo 2018 el robo a negocio en Guanajuato aumentó 37% respecto al mismo periodo del 2015, según datos que presentó el Observatorio Ciudadano de León (OCL). En cuanto a robos a casa, transeúnte y vehículos, sí aparecen menos denuncias de tres años a la fecha.En narcomenudeo el comparativo de enero-marzo 2015 con esos tres meses de 2018 el OCL (con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional) reporta 201% más denuncias en Guanajuato, de 757 a 2,275.El gobernador Miguel Márquez salió a declarar que ya vienen más militares. ¡Uff, qué alivio! Y el procurador Carlos Zamarripa aparece en el programa “Atando Cabos” de Denise Maerker para decir que la mayoría de los involucrados en el robo de combustible no son de Guanajuato. ¡Uff, qué alivio!Lo que ya cambió en el discurso de Márquez y su gabinete de Seguridad es la relación con Pemex, a quien antes reclamaban (no sin razón) su desinterés en la lucha contra el huachicol, y hoy le aplauden.El Gobernador y el director general de Pemex, Carlos Treviño, han cerrado filas. En la semana trascendió un operativo en la refinería de Salamanca para dar seguimiento precisamente a una investigación con el fin de desmantelar la corrupción al interior que facilita el robo de combustible.Hay que recordar el asesinato del jefe de Seguridad Física de la refinería, Tadeo Lineol Alfonzo Rocha, cuando viajaba en su auto en Salamanca el pasado 25 de enero, crimen que tampoco se esclareció.En todo este año de terror el que no ha salido a decir nada es el delegado de la PGR en Guanajuato, Rafael González Cervantes, quien llegó al cargo en agosto pasado en relevo de Jaime Porfirio García. Es de todos conocidos la escasez de personal en la Delegación, pero eso no es razón para no informar.El 16 de marzo el “Operativo Titán”, que arrancó en enero en varias ciudades del País, se puso en operación en los municipios de Guanajuato (particularmente León, Celaya y los Apaseos) para combatir los delitos de alto impacto, y con la misión de ir tras las cabezas del crimen organizado que provocan la violencia. La Comisión Nacional de Seguridad que encabeza Renato Sales, debe responder.A Miguel Márquez y su gobierno le restan cuatro meses para irse, ¿o ya hicieron todo lo que se pudo?Entre confusiones, simpatizantes incómodos y desechar pactos de civilidad, algunos candidatos a las Alcaldía de Irapuato y Celaya tuvieron una semana incómoda.Mire, luego de que este 25 de mayo los candidatos a alcaldes de Irapuato acudieran al Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), a firmar el pacto de civilidad, varios parece que lo tomaron como una mera recomendación y no como un compromiso real que pudieran mejorar el ambiente de la campaña electoral que está a pocos días de cumplir un mes.De los ocho candidatos, sólo una de las candidatas se negó a firmar el pacto de civilidad, la candidata de Morena a la alcaldía, Irma Leticia González Sánchez, quien argumentó que ese pacto era ya algo sobreentendido, además de señalar que las instituciones electorales no han garantizado la seguridad para los candidatos en el proceso electoral y a los ciudadanos.Luego de esta firma, la primera acusada fue precisamente la candidata de Morena, por Ricardo Castro Torres, el candidato independiente, quien mediante una transmisión en vivo por Facebook, denunció el robo de una de sus bardas, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, dónde se pintó encima de la propaganda del candidato independiente, la propaganda de Irma Leticia.Horas después, la candidata publicó en Twitter que no tenía conocimiento de esta barda en su nombre, e invitaba a respetar su campaña y candidatura, como ella aseguró, respeta la de los demás.Más tarde, la coordinadora de campaña de Ricardo Ortiz, el candidato del PAN, Itzel Balderas, denunció a la priísta Yulma Rocha, de romper el pacto, denunciando que visitó la comunidad de Guadalupe Paso Blanco, al mismo tiempo que el candidato del PAN.La panista Elvira Paniagua tuvo la semana más difícil luego de que quedara evidenciada tras su efímera reunión con el delegado del IMSS en Guanajuato, Sergio Andrés Santibáñez.Y es que Paniagua presumió con bombo y platillo que una de sus promesas de campaña sería la construcción de un nuevo hospital del IMSS y nada más pasando las elecciones se enfocará en la viabilidad de un nuevo terreno, evidenciando lo que es un secreto a voces, que los últimos gobiernos panistas en el municipio no han brindado un terreno acorde a las condiciones que pide el Seguro Social.La contestación del delegado del IMSS, de extracción priísta, no se hizo esperar, aclarando que no se había reunido con Elvira, sino que se encontraron a su salida de una entrevista haciendo notar el “oportunismo” de la candidata.Parece que la relación entre ambos ya empezó mal, aunque como se ve el panorama político municipal y nacional se ve difícil que se vuelvan a encontrar.Mientras que al candidato independiente Javier Mendoza Márquez le salió un simpatizante incómodo en redes sociales, quien ofrece cien pesos a quien le lleve lonas de Elvira Paniagua.Su nombre es Toño Santillán, un operador político radicado en San Juan de la Vega, quien hizo un llamado a sus amigos en Facebook para que le llevaran lonas panistas y él se las pagaba a cien pesos.A pesar de que fue evidenciado en redes sociales, Toño Santillán, quien le ha organizado eventos al candidato independiente, no se retractó e hizo público el ofrecimiento en grupos privados.Mientras que la candidata de Morena, Italia Almeida siguió con la corriente de su partido y no acudió a firmar el pacto de civilidad que si firmaron sus siete oponentes a la Alcaldía de Celaya.Aunque el Gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, parecía ya estar dando los gritos de victoria el pasado 23 de mayo, al anunciar una reunión con gente de la Federación, específicamente del INAABIM, para lograr concretar la entrega en donación del Centro Paralímpico Nacional en Irapuato, las cosas no salieron como pensaban.Resulta que el Gobierno de Márquez requiere cumplir con cerca de 17 requisitos para el trámite con el INAABIM (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), además de que concretar este proceso puede demorar entre 8 y 10 meses, lo que significa que muy probablemente este proceso será heredado a las siguientes administraciones (Estatal, Federal y Municipal), sin que haya garantía de que retomen el proceso en el punto que logre llegar Márquez.La otra opción era recibir el predio, en una especie de comodato, algo que aseguró el Gobernador, no es conveniente, debido a que la siguiente Administración podría decidir no donar el Paralimpico. Así es que, el problema será heredado, nuevamente.Un “descuido” esta semana en el Ayuntamiento de Celaya desnudó lo que quizá por casi tres años los celayenses han vivido: que las decisiones de Gobierno hayan sido tomados a la ligera, sin que no muchos lo cuestiones o den argumentos del por qué se realizan las cosas.Resulta que subieron al pleno del Ayuntamiento un dictamen para revalidar a una empresa de seguridad privada, pero parece que de 13 miembros del Cabildo presentes nadie se dio cuenta que el documento tenía impreso un error: ni más ni menos tenía como dueño de la empresa al secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González (que luego se aclaró que nada tenía que ver con la misma) y como si nada, quien ocupa la presidencia de la Comisión de Seguridad, Ynés Piña, lo leyó y como ocurre siempre, ningún síndico o regidor del PAN o de otro partido lo cuestionó.Y es que mire, la combativa priísta Montserrat Vázquez, quien siempre era la que se oponía y argumentaba, anda en campaña, por lo que no pudo haber preguntado si se trataba de una empresa que beneficiara al Secretario. La cosa es que aprobar un dictamen con algo así, fue una total majadería porque primero, quien lo leyó no se percató del hecho, pero luego todavía más inverosímil, que todos los miembros del Ayuntamiento lo votaran y lo aprobaran por mayoría.En otra palabras, aprobaron el dictamen con el nombre del funcionario, cuando “por error” se incluyó en el mismo. Más allá de una simple pifia, la pregunta es ¿cuántas veces hicieron lo mismo?, ¿cuántas veces con la responsabilidad de representar a la ciudadanía aprobaron decisiones sin leer si quiera el dictamen?, ¿cuántas veces priorizaron un interés de su partido que les dijo lo que tenían que hacer sin si quiera cuestionarlo?, ¿cuántas veces se olvidaron su responsabilidad y se les hizo fácil levantar la mano?, y lo peor, ¿cuántas veces aprobaron sin siquiera leer un dictamen?No le prometo un gran foro de contraste de ideas, ni siquiera entretenimiento antes de dormir, pero no hay que dejar de ver mañana el segundo de tres debates entre los cinco candidatos a la Gubernatura.Convocados por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) que comanda José Arturo Sánchez Castellanos y con la batuta de Coparmex León que encabeza Jorge Ramírez Hernández, la cita es lunes 28 de mayo a las 19:00 horas. Se podrá seguir a través de la página de Internet www.debatesciudadanos.mx y será retransmitido por diversos medios de información.El formato que veremos es el siguiente: una ronda inicial de presentación de los candidatos, una pregunta del panel de expertos, otra pregunta del panel ciudadano, una pregunta más votada por usuarios de redes sociales y una ronda final de participación de los candidatos. Duración: dos horas.Los candidatos tendrán espacio de réplicas con los expertos y ciudadanos, pero no entre ellos. Mmm...