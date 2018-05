Obligan a padres a cambiarle el nombre a su bebé

¿el problema?, que el apellido es Mussolini.

Con la 'perfecta' excusa de que el abuelo se llamaba Benito, los padres de un bebé en Italia intentaron defender su decisión de llamarlo así,Un tribunal los obligó a cambiarle el nombre al pequeño de 14 meses, que por poco y vive con el nombre del dictador fascista y cuyo nombre llamó la atención de las autoridades de Génova.

FOTO: Tomada de La República.

Como relata El Espectador, no es el único problema con un nombre; trascendió tmabién el bautizo de una niña con el nombre 'Blu' (Azul), que no fue bien visto porque, según la Fiscalía, no conviene para una niña.