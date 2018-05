VIDEO Los errores que costaron la victoria

en

la noche de Kiev

.

¡EL QUE ABRIÓ EL TRIUNFO!#ChampionsxFOX | Revive el primer tanto de la final, obra de Karim Benzema, gracias al regalo de Loris Karius. pic.twitter.com/pZL4MfARyb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 26, 2018

: Lo del portero Loris Karius es terrible. Le regala el tercer gol al Real Madrid en la final de la Champions League a disparo de Gareth Bale. pic.twitter.com/ioknlR1a9x — José Juan Vázquez (@jjangelv) May 26, 2018

Los pases de Toni Kroos no iban a ninguna parteEsto era noticia. El alemán no estaba inspirado. En el minuto 51 perfiló su estampa pálida, hizo un golpeo de salón, y envió el balón en profundidad a Benzema. Demasiado largo, fue a las manos de. El portero del Liverpool recogió la pelota de su paisano y procuró salir jugando rápido echándosela a un compañero que iba a su derecha. La pelota apenas había salido de sus manos cuando Benzema estiró el pie y la desvió.se giró y se quedó mirando el espectáculo a punto de emitir un chillido. El balón entró dulcemente entre los tres palos. Ante el estupor general, Benzema celebró su acceso a la gloria a costa del error más garrafal que se recuerda en una final de Champions en lo que va de siglo.dedicó su energía a culpar al árbitro, al juez de área y al linier. Les culpó de algo. De no sancionar la vehemencia de Benzema, tal vez. El hombre estaba desencajado. Fuera de sí. Debió resultarle imposible poner atención en lo que sucedía en la cancha porque le metieron todo lo que le tiraron. En el minuto 83 él mismo se metió el gol definitivo en contra. Fue un tiro de Bale desde 40 metros, centrado. En lugar de desviarlo puso las manos blandas. Las muñecas se le doblaron y la pelota fue otra vez dentro. El 3-1, cuando el Liverpool merodeaba el área madridista, supuso la sentencia. Los niños vestidos de rojo lloraban en las tribunas. El portero se tapaba la cara escondiéndose dentro del cuello de su camiseta. Jürgen Klopp, en la banda, miraba el universo desde sus gafas empañadas, como intentando descifrar un código secreto. Él había fichado a Karius, de 24 años, en el verano de 2016. Le había traído procedente de su viejo club, el Mainz 05, y le había defendido ante su evidente bisoñez.Nada hacía pensar que el jugador más insignificante de la final se convertiría en el protagonista del espectacular fracaso que decidiría la final más accidentada que se recuerda. Ni cuandose rompió se habían desanimado los hinchas ingleses.El coro cantaba L'Estate Sta Finendo con esa energía y ese sentido de la armonía que inculca la iglesia protestante, la cultura del himno litúrgico y el folclore de las Islas Británicas. A todo pulmón, allez allez allez, mientras el ídolo, Salah, yacía tendido en la hierba llorando desconsolado, pidiendo el cambio, y Lallana calentaba en la banda para alterar definitivamente una final sucesivamente alterada por los imprevistos.