Exigen a procurador localizar a desaparecido

Un grupo de alrededor 30 personas se manifestaron en la caseta de cobro, para exigir a las autoridades avances sobre la investigación sobre la desaparición dequien fue visto por última vez hace 15 días en la zona de las Teresas.Al parecer no es el único caso que se ha presentado en el lugar, por lo cual exigen a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una respuesta y avance sobre la investigación que se abrió en una carpeta.Familiares, amigos y conocidos se reunieron en la Glorieta Santa Fe, para después caminar hasta la caseta de cobro en donde se manifestaron con pancartas en las manos y gritando “ Guanajuato no es seguro”,entre otros.Para que los conductores pudieran leer el motivo de la manifestación, bloquearon uno de los carriles por varios minutos hasta que fueron retirados por personal de la caseta de peaje.PGJE sabía donde estabaMuy desesperada y consternada por lo que está viviendo, Martina Licea, madre del joven desaparecido Ludwin Axel , dijo que luego de poner la denuncia le dijeron que ya lo tenían ubicado que se lo entregarían con bien, pero ya pasó más de una semana y no han tenido ninguna respuesta.dijo Martina licea.Luego de manifestarse y solicitar el apoyo de todas las personas por si lo pudieran ubicar, se retiraron a colocar y dar volantes con una foto del joven y sus datos.