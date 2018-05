Recaban 15 casos de acoso en casa de la cultura

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pese a no estar autorizados ha hacer una investigación los regidores Julio Ortiz Vázquez, Iovana Rocha y Emilio Arellano así como la dirección de Recursos Humanos del Municipio, levantaron al menos quince quejas del personal de la Casa de Cultura, información que fue recopilada en un sólo día en un periodo de dos horas en las que se escuchó a cada uno de los empleados quienes a puerta cerrada acusaron a la titular de Cultura y Educación, Marisela Guzmán García, de presunto abuso laboral.Las quejas del presunto abuso laboral que se vive dentro de la Casa de la Cultura va a entorno que supuestamente los empleados trabajan más horas de lo establecido así como una desvaloración a su persona y trabajo., señaló el regidor Julio Ortiz Vázquez.Aunque reconoció que el actuar de algunos miembros del Ayuntamiento en la reunión celebrada el pasado jueves en la Casa de la Cultura, no fue el correcto puesto que no son el órgano investigador para levantar las declaraciones entorno al ambiente laborar que se vive dentro de la institución.reconoció.Aunque los regidores tenían del conocimiento que de no ser los responsables de levantar las respectivas denuncias realizadas el pasado jueves, procedieron hacer el trabajo que es solamente competencia de la Contraloría Municipal.En este sentido Julio Ortiz señaló que la reunión estaba encaminada a ser una sesión de comisiones unidas, sin embargo dado que sólo asistieron tres regidores ésta reunión terminó siendo una mesa de trabajo.