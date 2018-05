Candidatos a diputación local por Huejutla satisfechos con debate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al término del debate que protagonizaron ayer los candidatos a la diputación local del distrito electoral IV, cada uno de ellos dijo estar satisfecho de su actuación y minimizaron que Iliana Guadalupe Quijano Crespo, abanderada del PRI, no acudiera al evento.Fátima Crespo, representante de la coalición PAN-PRD, calificó el debate como “un ejercicio democrático interesante donde la gente tuvo la oportunidad de escuchar sus propuestas”.Mientras, la abanderada de Morena, Doralicia Martínez Bautista, señaló que “el objetivo del debate se cumplió porque cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de presentar sus propuestas a los ciudadanos”.Por su parte, el candidato de Encuentro Social, Sotero Ramírez, dijo que el ejercicio fue bueno y que aunque la gente espera más de sus candidatos, él va arriba en las encuestas.Moisés Hernández Mercado, representante del Verde Ecologista pidió al electorado pensar bien lo que quieren al momento de sufragar, y puso de manifiesto que los candidatos de ese partido político son la mejor opción.La candidata del Partido del Trabajo (PT), Yanira Hernández, comentó que fue la única que respondió los puntos centrales en cada una de las preguntas y dijo que no necesitaba de la figura de López Obrador para sacar adelante su candidatura.Finalmente Dora Eloísa Castillo, representante de Nueva Alianza también se dijo satisfecha del debate porque, afirmó, pudieron dar a conocer las propuestas políticas que trae cada uno de los candidatos.Respecto a la abanderada del PRI, Iliana Guadalupe Quijano Crespo, la candidata del PT, Yanira Hernández, dijo que su ausencia de debió a que no está segura de sí misma, mientras que Doralicia Martínez, candidata de MORENA aseguró que su falta al evento la dejaba sin palabras.