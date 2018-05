Comerciantes a la expectativa de estación de Tuzobús en central de abastos

Comerciantes de la central de abastos de Pachuca consideran que la construcción de una nueva estación de Tuzobús en el bulevar Rojo Gómez, justo frente a su lugar de trabajo provocará más tráfico del que ya existe en la zona; mientras, otros señalaron que podrían aumentar las ventas.

Un sondeo realizado dentro de la central de abastos arrojó como resultado que 90 por ciento de los locatarios entrevistados no está de acuerdo con el nuevo paradero de Tuzobús porque solo aumentarán los problemas viales ya existentes.

De acuerdo con los comerciantes, la disminución de carriles para ceder uno al sistema de transporte sería el principal generador de caos vial.

“Es innecesario porque hay dos estaciones cerca, a esta no le veo gran caso. De por sí es un conflicto vehicular, con el Tuzobús más. Va a ocupar un carril y solo son tres: uno del Tuzobús, otro que usan para entrar a la central y entonces va a quedar prácticamente uno para la gente”, dijo Martín Téllez, dueño de un local de frutas.





Nallely Ambrosio, quien también tiene un local dentro del lugar comentó: “Esta zona se ha vuelto un trafical y ahora están reduciendo los carriles, si así es insuficiente, con el Tuzobús será peor. La ciudad es pequeña, no tiene estructura para meterle más cosas”.

Otra gran queja fue que el Tuzobús no permite que la gente suba con bultos o cosas grandes, por ello ven innecesaria la nueva estación.

“La gente dice que no le gusta el Tuzobus porque luego no los dejan subir con bolsas grandes o con bultos y deben pagar taxi mejor, por las cosas que se llevan de aquí”, dijo Sebastián López, dueño de un puesto de naranjas.

Teresa López, que atiende un local de verduras dijo que “ya casi no tenemos espacio para los carros y los clientes y hay mucha gente que dice que no se sube al Tuzobús por lo mismo de que con sus bolsas grandes no los dejan, deben gastar más en taxi”, dijo.





Además, comentaron que solo provocarán más descontento en la ciudadanía porque, de implementar el sistema de transporte, las combis perderían pasaje.

“No me agrada la idea porque al poner el Tuzobús le quitarán trabajo a las combis y se va a generar más inconformidad. Desde que pusieron el Tuzobús ha bajado mucho la venta, los que venían de otros lugares ya se les dificulta transportarse”, dijo Guadalupe, de un puesto de frutas.

Martín Téllez agregó que "aquí es la concentración de combis, de lado de las dos centrales, aquí llegan combis para todos lados y será más tráfico. No sé si sea el municipio o el estado, pero están haciendo un gasto infructuoso".



BENEFICIARÍA PORQUE PUEDE LLEGAR MÁS GENTE

Solo dos entrevistados auguraron un buen futuro a la nueva estación, dijeron que así podría llegar más gente a comprar a la central, en especial personas de la zona sur del área metropolitana de Hidalgo.

“Nos beneficia el Tuzobús aquí en la central porque vamos a tener más clientela”, dijo uno de los entrevistados; otro, agregó: “Llegarán más amas de casa, más gentes de la zona de San Carlos y por allá en el sur, hasta de otros municipios”, dijeron.