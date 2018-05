Burdisso deja a La Fiera

La permanencia de Guillermo Burdisso pendía de un hilo muy delgado y ayer, éste se rompió.Por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram, el defensor argentino confirmó que ya no vestirá la camiseta del Club León.El vicepresidente deportivo de la institución Rodrigo Fernández, adelantó hace unos días que la permanencia de Burdisso en el plantel felino era complicada de sostener mas no confirmó su salida; sin embargo, fue el propio defensor quien se encargó de anunciar la noticia.escribió en su mensaje.llegó al conjunto esmeralda para el Apertura 2015, no tuvo demasiados conflictos para adaptarse y pronto fue uno de los elementos clave de la zaga leonesa.Las fuertes lesiones, sin embargo, complicaron su andar. Una de las más importantes hace ya un año (lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) y la cual lo dejó sin participación en el Apertura 2017. El esmeralda regresó a la actividad después de seis meses y en el Clausura 2018 disputó ocho partidos de 17.El fichaje del central colombiano William Tesillo adelantó lo que podía suceder con Burdisso que además, al término del torneo finalizaba su relación laboral con el Club León.