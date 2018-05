AMLO REGRESA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Confirmada la tercera gira de campaña de Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato. El jueves 31 de mayo irá a Uriangato y el 1 de junio a Valle de Santiago y Guanajuato capital.Pero no es todo, la jefa de campaña de AMLO, Tatiana Clouthier estará en León los días 5 y 6 de junio, y tentativamente para el día 2 se espera al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.A eso hay que sumarle la operación local de Ricardo Monreal y Leonel Godoy. La instrucción es muy clara: echar toda la carne al asador para que Guanajuato no sea más el ‘hoyo negro’ que los haga perder.En la mesa de presidentes nacionales de los partidos políticos que conduce el periodista Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, traía fresca su reciente visita a Guanajuato y le reprochó al panista Damián Zepeda que a nivel nacional exijan un Fiscal General autónomo, pero aquí, donde son Gobierno, tienen un ‘fiscal carnal’.En su mensaje final del programa Yeidckol señaló: “Tienen un doble discurso, hablan aquí del fiscal carnal pero no voltean a ver sus estados, los estados panistas tienen fiscales carnales, es el caso de Guanajuato, ahí Sheffield (apellido que le costó pronunciar y Damián la corrigió) va a ganar y el PAN ya va de salida por el bien de Guanajuato y muchos estados donde están haciendo un pésimo papel”.Antes la de Morena dijo que entre “los estados de mayor inseguridad, yo vengo de uno, Guanajuato, son los gobiernos panistas”, y Damián le respondió que ojalá fuera un fenómeno de algunas zonas, pero es un problema nacional en el que más del 70% de los homicidiosos están ligados al crimen organizado, que es un delito del orden federal, y que si Ricardo Anaya es el Presidente no va a estar echando culpas.La transformación de la Procuraduría de Justicia en Fiscalía General del Estado y el nombramiento del fiscal, es un asunto de primer orden que está “congelado” en el Congreso del Estado. El gobernador Márquez no ha ocultado su interés en que Carlos Zamarripa pueda ser el primer titular de la nueva dependencia por nueve años -dice la ley-. El tema seguramente se retomará pasando la elección. Atentos.Lo cierto es que de hace algunos meses que Márquez insinuaba a las diferentes fuerzas políticas de las ventajas de dejar a Zamarripa por su conocimiento de la realidad (ocho años tiene de Procu), a hoy, pues si bien la violencia ya era crítica, en el transcurso del año alcanzó índices que aterrorizan. De enero a abril suman mil cuatro víctimas de homicidios dolosos en Guanajuato, que se ha convertido en el primer lugar nacional en el rubro. Angustioso.Así que la permanencia del Procurador merece una amplia reflexión, primero de él y lo que representa seguir en un cargo tan desgastante, así como del Gobernador en turno y de todas las fuerzas políticas. Ni Zamarripa ni el candidato con ventaja, Diego Sinhué, han querido ‘meter ruido’ por ahora al tema.En la encerrona de ayer de los candidatos del Verde a Gobernador y Alcalde, Felipe Arturo Camarena y Sergio Contreras, respectivamente, con los socios de la Cámara de la Vivienda (Canadevi), Sergio puso sobre la mesa un tema clave pospuesto por años: la reforma al Instituto Municipal de Planeación (Implan) con el objetivo de dotarlo de autonomía plena y que la autoridad se obligue a respetarlo.El Implan nació en 1994 como un modelo nacional de planeación con participación ciudadana. A 24 años de distancia nadie duda que será muy bueno llevar a cabo una revisión de su funcionamiento, pero sobre todo de su impacto. ¿Los gobiernos realmente están respetando el rumbo de la ciudad que el Instituto les marca?El Implan ya tiene una cartera de proyectos como base del Programa de Gobierno 2018-2021. Para que el siguiente Ayuntamiento no invente el hilo negro hay proyectos como: Sendero Línea de Lobos, la Zona Piel, nuevos espacios públicos, la Ruta del Peatón, ciclovías, parques lineales, circuitos viales, transporte, mejora de la calidad del aire y manejo de residuos. Ahí están en el papel, pero ahora !háganlo!..El candidato a síndico del PAN, Christian Cruz, está en plan de vocero aguerrido de la campaña de Héctor López. Ya tuvo hace unos días un agarrón con los Verdes y ayer tiró el anzuelo preguntando en Twitter si alguien sabía por qué no firmaban el Pacto de Civilidad Sergio Contreras (PVEM) y Ernesto Oviedo de Morena. Escribió que “el respeto a las instituciones es un elemento que da identidad y estabilidad social”, y más.Sergio no fue por una reunión agendada con la Cámara de Vivienda, pero asistió y firmó el coordinador local del PVEM y candidato a segundo regidor, Alfredo Pérez. En Morena ninguno de sus candidatos en el estado lo hizo. Lo que ya quedó muuuy claro es quién sería el ‘escudo’ de Héctor en el Cabildo.Con la apertura del Eje Suroriente se consolida el segundo anillo periférico de Celaya.El circuito vial inaugurado ayer por el gobernador Miguel Márquez permite el traslado de más de 12 mil personas así como de 5 mil 500 automovilistas que circulan a diario por la zona; permite enlazar con las salidas a los Apaseos, Salvatierra y Querétaro, además de conectar hacia la autopista federal 45.