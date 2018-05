Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una historia triste para Venezuela la simulación electoral que hizo Maduro para mantenerse en el poder hasta el 2025; unas elecciones controladas, sin participación de la oposición. Hoy con países en contra y un pueblo hambriento por la economía rota, el mandatario quiere, como Chávez, hacerse eterno. En este espacio siempre defendí la revolución bolivariana y su proyecto por considerarlo factible y enfocado a las mayorías, pero hoy me duele Venezuela, su realidad económica y social como resultado de irresponsables políticas populistas y me duele la realidad de cantidad de amigos talentosos que han debido emigrar a Argentina, a Ecuador, a México, en busca de mejores horizontes.Conozco bien Venezuela por sucesivos viajes para impartir conferencias invitado por empresarios y académicos, lo que me ha permitido conocer a este pueblo hermoso y alegre, así como a los diversos grupos de la sociedad que hoy disputan por el futuro del País. Venezuela había tenido ya gobiernos de centro y de derecha por décadas que mantenían algunos equilibrios para crecer económicamente, pero que habían limitado el reparto de la riqueza y provocado grandes diferencias entre los pocos ricos y los muchos pobres. Más recientemente, en los años noventa se construyó gracias al liderazgo de Hugo Chávez, líder militar con ideales nacionalistas, un proyecto personal que creció debido a su carisma y a sus dimensiones de héroe mítico frente a una población mayoritariamente pobre que creyó en él.El evidente apoyo popular y de las fuerzas armadas, permitieron que Chávez llegara al poder y salvara la vida incluso en un golpe militar provocado por grupos empresariales y así se construyó la plataforma del proyecto “socialista del siglo XXI”, que bien intencionado, tomó una ruta de nacionalización de industrias básicas entregando al pueblo, las empresas venezolanas, pero con altísimos precios internacionales del petróleo.Pero Chávez murió y sucedió a él un hombre sin preparación y más egocéntrico todavía, gobernando ya con precios bajos del petróleo. Nicolás Maduro radicalizó el proceso y llevó en medio de corrupción y crisis económica, a la izquierda radical al poder.Con este pueblo nos unen pocos lazos históricos, aunque nuestros trayectos han corrido suertes similares. Con mucho petróleo en su subsuelo, México y Venezuela tienen una tradición liberal importante que ha hecho que, en sus procesos electorales, la izquierda tuviera un peso considerable. Venezuela tiene todavía una enorme reserva petrolera y una biodiversidad que la hacen atractiva para el visitante; pero el destino la ligó con el obsequio del “oro negro” que al igual que México tiene penitencias: creer que lo es todo y no generar alternativas, innovación, productividad y no saber qué hacer cuando los precios bajan.Otro grave error: Maduro construyó el proyecto basado en su imagen, en su persona, en sus decisiones, en derramar subsidios y poco en ganarse a las clases medias y empresarios que incentivan la producción y que participaran en el poder. Venezuela era Chávez y éste quiso reencarnarse como Simón Bolívar (su héroe nacional, el Padre de la Nación). Grave error querer hacer a un ser humano a semejanza de un dios. Así, se controlaron a los medios de comunicación, a los partidos políticos y la corrupción gubernamental comenzó a salirse de control.Maduro llegó al poder apenas con un escaso 1.5 % de margen en las elecciones. Eran muchos los logros sociales de la revolución chavista en salud y educación, donde se utilizaron las reservas petroleras, pero fueron subsidios sin crear mecanismos que incentivaran la productividad individual y la inversión privada; lo que generó que el aparato productivo se colapsara junto –también hay que decirlo-, con presiones de los grandes capitales internacionales. Todo esto hizo que al final el proyecto venezolano polarizara a la población en medio de un modelo económico centralmente planificado que terminó haciendo improductivas a las empresas nacionalizadas ahuyentando a los capitales nacionales y extranjeros provocando una inflación galopante traducida en especulación del abasto de alimentos. Polarizados, por un lado, las clases medias y altas y por otro, las clases sociales más pobres.Lo siguiente es conocido: inseguridad, salidas de capitales, desabasto y pobreza. Así, salieron las clases bajas y medias a las calles y los grupos estudiantiles que deseaban expresión libre, haciendo el resto: poner contra la pared a un régimen que quiso repartir la riqueza olvidando activar el motor para generarla. Los Estados Unidos tienen hoy sed de petróleo y hambre de control de las empresas venezolanas, pero lo que muestra el fracaso del proyecto social venezolano es que no se puede gobernar orientados al pueblo sin incluir a las clases medias y que el proyecto socialista que buscaba construir un mundo mejor, debió partir de liderazgos centrados más en el proyecto que en el líder (por bueno que sea), en la confluencia de intereses de las clases populares y medias y no en su enfrentamiento.Maduro, un hombre sin preparación alguna, provocó en la práctica un Golpe de Estado al convocar e instalar la Asamblea Constituyente desmembrando a la Asamblea Nacional electa democráticamente. Es inminente la caída del régimen de Maduro; en mis visitas constaté que el pueblo tiene enormes carencias y, la infraestructura de servicios públicos colapsa. Lo que provocará es que, más temprano que tarde, llegue un gobierno conservador, cansados los venezolanos de un gobierno populista que colapsó la economía. Hoy soy de los que ve con desilusión que, si la economía no funciona y provoca hambre al pueblo, las revoluciones fracasan. Enorme ejemplo el de Venezuela para evitarlo en México.