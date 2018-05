el objetivo de comenzar una estrategia de redes sociales que promuevan el voto a favor del candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente que integra a PAN-PRD-MC.

El exgobernador de Guanajuato,Oliva encabezó un encuentro en León con cerca de 500 personas, conTambién,que va solo por el PAN para la alcaldía.Al ser presentado como integrante de la mesa principal del evento,

Juan Manuel Oliva



“También nos acompaña alguien que nos hizo soñar, y que ese sueño se fue transformando día a día, y que hoy los leoneses lo disfrutamos, con una ciudad próspera, un estado que avanza, y bien planeado: el señor ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez”.



“Este es el reto: hacer a Diego gobernador, aportando nosotros de 40 a 60 mil votos”, señaló Oliva, principal orador durante la reunión realizada ayer por la mañana en un salón de la calle Españita, colonia Los Gavilanes, que pertenece al Sindicato Industrial Revolucionario de Trabajadores del Autotransporte de la República Mexicana (SINTRA) de la CROC.

las redes sociales no se refieren a Facebook, Twitter u otras plataformas, sino a la movilización ciudadana.



“Vamos a ayudar a Diego a llegar, pero lo vamos a acompañar a gobernar y le vamos a decir: juntos haremos de este pedazo de patria el mejor lugar con calidad de vida en muchos estados de la nación. Somos 500 mujeres y hombres, lideresas y líderes que debemos desdoblar nuestra fuerza en un movimiento social (...) estas redes deben dejar a León, Guanajuato y México 30, 40 ó 50 mil voluntades”.



“Hay que descubrir si realmente estamos siguiendo la misma ruta, si estamos caminando el mismo sendero y si queremos la misma meta. No se trata de ser simples distribuidores de publicidad, no se trata de ir y tocar puertas, se trata de formar líderes persuasivos”, externó.



“Vamos a hacerlo por nuestras redes, porque somos la fuerza ciudadana que pone y quita gobiernos. Vamos a hacerlo por nuestra patria. Urgen soldados y soldaderas que defiendan a la nación del populismo rampante.



“Lo vamos a hacer conscientes de que el trabajo es sincero y el esfuerzo leal. De tal manera que al final de la jornada podamos vernos a los ojos como amigos, hermanos, darnos la mano y expresar: misión cumplida Anaya presidente y Diego gobernador”, concluyó.

Sinhue no confirma colaboración



“Ahorita no estoy atendiendo a medios, le agradezco mucho pero no estoy atendiendo a medios ni dando entrevistas”, respondió.

Ve Camarena incongruente su participación



“Yo creo que cada candidato es responsable de la gente que tiene cerca de él, pero si es preocupante cuando hablas de ser un gobierno diferente, un gobierno incluyente y sobre todo que vas a ser un gobierno honesto y transparente y cuando tienes cerca de ti personas que están siendo cuestionadas por esos rubros entonces qué puedes esperar.



“Es una contienda en la que dices sí quiero ganar pero no tendrías que utilizar esos medios cuando haces un buen gobierno”, afirmó el candidato.

En su turno, Oliva habló del apoyo que hay que brindar al aspirante de la coalición a la gubernatura.El objetivo del trabajo para el queEn este casoEn su mensajeOliva señaló que el espacio de la SINTRA-CROC donde se llevó a cabo el encuentro, será un centro de capacitación donde se formarán a los líderes de cada red en tres temas: fortalecer el trabajo en equipo, activismo persuasivo y organización.Señaló que estas actividades deben dar elementos suficientes para defender y promover a Diego Sinhue y que las personas sepan explicar a otros ciudadanos por qué no deben votar por partidos diferentes.Mientras que en el tema de organización,Llamó a los asistentes a hacerlo por deber, por Guanajuato y para que el estado no deje de ser “vena de conspiradores contra el mal gobierno”, que estén a favor de la libertad y democracia.Aunque Juan Manuel Oliva Ramírez forma parte de la estructura de la campaña del candidato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo,En la disputa preliminar del panismo,Al principiopero no se supo que fuera aceptado.Oliva Ramírez se encontraba en tareas de apoyo a los candidatos de Huanímaro y Cortazar.El Coordinador General de Comunicación de la campaña de Diego,Am buscó directamente en su oficina y vía telefónica a Oliva, quien al responder el celular señaló:Ante la insistencia, colgó.Pero ayer ya no quedó duda de su participación.El candidato del Partido Verde a la gubernatura,Camarena García cuestionó también el uso de recursos públicos para condicionar apoyos a cambio el del voto y pidió la intervención del gobernador Migue Márquez Márquez para evitar que esto ocurra.