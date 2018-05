'Chelís' y su nueva aventura en Las Vegas; ya fue suspendido varios partidos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Consume un cigarrillo tras otro. No le gusta el funcionamiento de su equipo en la cancha. En lo alto del estadio, rodeado de cuatro paredes, cámaras de televisión y gente de seguridad,cumple su partido de suspensión.Ha conectado tanto con la afición, que le duele defraudarlos. Sabe que desde ese palco no puede hacer nada para intentar una reacción de sus jugadores.Baja las escaleras custodiado por las autoridades de la ligay emprende su salida del estadio, ante el asombro de quienes le vigilan.Por eso no le gustan los partidos, pese a ser su principal función como entrenador. Porque sufre y llora. Lo suyo y lo que disfruta es el trabajo del día a día, los entrenamientos, que sí fuera por él, durarían toda la mañana.En medio de las luces que dan vida y colorido a las calles dearribó a la "Capital de las segundas oportunidades" para dirigir al equipo de moda en los Estados Unidos.la segunda división en Estados Unidos, donde ely algunos futbolistas mexicanos encontraron el sitio que en México se les negó o del cual ya había terminado su ciclo, comoLa idea de crear un equipo de futbol profesional en laera un rompecabezas que armó el empresario Brett Lashbrook, y la figura del "Chelís" encajó a la perfección.La libertad en la toma de decisiones que le da el dueño lo hace sentir tranquilo y respetado.El apoyo de los aficionados desde su llegada, lo hacen sentir querido y respaldado.así define Sánchez a su mancuerna con, en alusión a las ideas que ambos implementan en el naciente proyecto.Entre ellas, los peculiares festejos de su equipo, con tal de mandar el mensaje a la FIFA de que los goles son motivo de celebración... aunque eso se traduzca en dólares al pagar las amonestaciones.Al estilo de los Toros Neza, salen ataviados con distintas vestimentas en la foto inicial de los encuentros, además de ser el primer equipo de futbol en contar con un dispensario de mariguana como patrocinador.lo suspendieron siete encuentros por un altercado con un árbitro, al que le hizo una seña, aunque después la sentencia se redujo a cuatro. Por eso ve los partidos desde un palco, que abandonó en tres ocasiones al terminar el primer tiempo."¿Qué carajo hago en un estadio si no puedo hacer nada y estoy sufriendo?, ¡A mí no me gusta sufrir! En los segundos tiempos me salgo (del estadio)", relata.El conjunto azul, amarillo y rosa que abandera el nombre de la ciudad del juego y las apuestas es un equipo atípico y un fiel reflejo de su singular entrenador."Número 1, que tengo cerradas las puertas de México. Letra A, que es una magnifica oportunidad. Es un equipo nuevo que me lo dejaron hacer exactamente como yo quise hacerlo, que me dan toda la autoridad en lo deportivo, nadie interviene más que yo y hago lo que me gusta hacer, que es entrenar equipos"."Porque no me hablan y los que me hablan es muy condicionado a todo esto que tengo acá y que no lo tengo allá. El dueño es el que manda (en México), los dueños son los que mandan, es su dinero y es su forma de trabajar, entonces, de alguna manera te condicionan, a mí no me gusta eso y acá me siento muy bien, me tratan muy bien, me respetan mucho, me pagan muy bien, vivo muy tranquilo, muy seguro"."Que quede claro que el trato de allá, de México, no es malo. Lo acabas de decir, es diferente, y en estas diferencias es donde tú te acomodas a unas o te acomodas a otras. No porque compres un coche, quiere decir que todos los demás son malos, el que compras se adapta más a tus características o a las que necesitas. Cada quién tiene su manera de trabajar, aquí lo que hace el señor Brett (Lashbrook, el dueño del equipo), se adapta más a como soy yo"."Buscaron a mi auxiliar primero (Isidro Sánchez, su hijo), él presentó su proyecto y al final de cuentas le gustó mucho este proyecto, pero necesitaban a alguien de un poquito más de experiencia y más mediático. Es un equipo nuevo en Las Vegas y necesitan a alguien más sexy -así le llaman-, más sexy para la taquilla. Mi auxiliar me lo comentó, me hicieron una cita y por medio de cuatro o cinco citas en todo el mes de noviembre y parte de diciembre, y ya llegamos a un arreglo"."Independientemente de que es equipo nuevo, el presupuesto tiene que estar como un equipo de media tabla alta, de Liga de Ascenso, ese es el presupuesto que se maneja acá, para jugadores."La calidad no es tan buena, esa es una realidad, entonces, la calidad no es buena y mi desconocimiento de la liga ha formado que he tenido que estar aprendiendo sobre la marcha y estos cinco meses he cambiado 7 jugadores. Le he dado las gracias a 8 (jugadores) y me he hecho de 5 de mayor calidad, porque si es una liga muy física, sumamente física, pero todos los equipos tienen 4 o 5 de mucha calidad, entonces, estos jugadores sí te definen y yo eso no me lo sabía, totalmente desconocía cómo se jugaba esta liga y la calidad o no calidad de los equipos, pero después de esos cinco meses, me faltan 24 juegos todavía y he aprendido muchas cosas, me muevo más fácil ya"."Aquí los retos, van mucho por el lado comercial. Yo entiendo, que si tu le das a la afición, tenemos promedio de 9 mil personas de asistencia por partido, que es muy bueno, lo que pasa es que así es mayor el ingreso que en México, no es lo mismo 9 mil boletos pagados en México, que pagados acá. El promedio de entrada, es de 32 dólares, más todo lo que consumes, porque aquí hacen una cosa que se llama 'la experiencia de ir a un estadio', si el partido es a las 8, la gente empieza a llegar a las 5 y media y ya hacen como una feria alrededor del estadio, obviamente, para el consumo. Salimos a firmar playeras, todo lo hacen de espectáculo, pero no este equipo, todos, los 33 equipos lo hacen así. Aquí dependen, administrativamente los equipos, de lo que se venda y logres colocar en anuncios. No es como en México, que el 70 por ciento es la televisora, es diferente la manera de acarrearse capital para poder trabajar, en ese acarrear, está muy involucrado el equipo, que tiene que responder en la cancha, tiene que dar espectáculo, tenemos que ir a muchos eventos, porque hay muchos patrocinadores. Eso lo hace con otra dinámica diferente, como que tu parte de trabajador la haces general. Si eres jugador o si soy técnico, pero aparte tienes que hacer otro tipo de cosas para que esto subsista"."Muy bien, tengo muchas muestras de cariño, la gente me respeta mucho y me quiere mucho. Tienen conocimiento de Puebla, la gente de Guadalajara, de cuando estuve ahí, de mi incorporación a la televisión, la gente sí me conoce acá. He venido 5 o 6 veces antes de ser técnico a dar clínicas, a dar pláticas o a dar autógrafos, me contrataban diferentes compañías, la gente sí está cercana a mí. Me tratan estupendamente bien, me apoyan mucho"."Ese arbitraje en específico fue muy malo para los dos equipos, pero créemelo que más mal o peores, fuimos nosotros, entonces, ni para echarle la culpa al árbitro, luego en tu frustración y en tu descargo, o en tu coraje que traes, por lo mal que jugamos, no por mal del arbitraje, de dirigirme hacia algún jugador, al grupo, te diriges al árbitro, mal por mi, un gran error. Me la tengo que tragar entera, ni contra el jugador ni contra el directivo ni contra la prensa ni contra el árbitro, me lo tengo que tragar porque así es. Si los jugadores juegan mal, no es culpa de ellos, es culpa mía. Y los árbitros, si hacen mal su trabajo, no es culpa de la liga, es culpa del futbol mundial. ¿En qué partido hay excelentes arbitrajes? en ninguno. En todos los torneos, el arbitraje está sumamente rebasado por el futbol. Yo no tengo que ir contra el árbitro, lo insulté soezmente, lo hago con el índice, lo señalé en repetidas ocasiones. Él argumentaba que eran 10 dedos y al final, los testigos pusieron que fue solamente el índice, un solo dedo. Él me acusaba de asalto, ¡eso es agresión!, no me cuadraba la palabra "asalto" con 7 juegos, asalto es un año de suspensión. Ahí estaba la duda y por eso se apeló y finalmente, de 7 se redujo a cuatro"."Yo me esperé al draft, a que tuvieran una mejor oportunidad en México, quitando a Joel Huiqui, a él si lo contraté el 2 o 3 de diciembre, porque su verdadera intención era venirse a vivir a Estados Unidos, era su objetivo, no jugar en Ascenso MX o Liga MX, él me dijo: 'Yo quiero ir contigo al equipo de EU por mi proyecto familiar', a los demás los esperé, pero al final, en ese estira y afloja, pues sí, pasan a ser platos de segunda mesa, su objetivo es no parar y es muy válido, eh. Si yo estuviera en sus zapatos, yo me vengo acá porque no tengo oportunidad allá, si yo lo hice ¿por qué no lo van a hacer ellos?, pero ya estando acá, tienes que dar todo. Si nada más vienes a pasearte, no te alcanza y pasan sobre de ti, pero con una facilidad que te ves mal. Tengo gente de mucha experiencia que tienen que estar al 100, es muy físico el futbol de acá y luego tienen muchos jóvenes en Estados Unidos"."Hay mayor estructura y mayor organización acá que en México, eso te lo firmo. Estos son grandes negocios, cualquier equipo de la USL y de la MLS son grandes corporaciones, grandes negocios e involucran a toda una comunidad, ahí sí lo rebasa. Ahora, el dueño americano no está compitiendo contra México, no le interesa lo que suceda en México. Ellos se unen, por un lado, 32 de la MLS y por otro lado, 33 de la USL y unidos hacen un gran negocio. ¿En México los 18 están unidos? No están unidos. Los de Monterrey, le tiran a hacer una gran afición en Monterrey, el de Santos, a Santos. El de Tijuana, le tira a Tijuana. El América tiene partidarios por todas partes, pero son demasiado localistas en su organización y en sus objetivos. No le tiran a hacer un gran negocio llamado futbol mexicano. Ése es un problema. Juntos, me imagino yo, que podrían tocar nuevas oportunidades y aquí, como se juntan todos, todos tienen acceso a las grandes oportunidades que hay en este país"."¡Ahí está! Esa es la gran diferencia. Entonces, sus organizaciones son más grandes. El otro día me tocó ir a Salt Lake, que tenía una academia muy grande, pero la tenía en Arizona y ya la trasladaron a Salt Lake. Imagínate, la de Pachuca, que es fabulosa. ¡Ésta es mejor! Porque también tiene Universidad, High School, College, campos, todo lo que te imaginas de última onda, de último momento, equiparada con las academias de Francia, de Holanda, Alemania. ¡Así es esta de Salt Lake!"Y luego, todos los equipos tienen su academia, unas más chicas o grandes, pero muy bien estructuradas, y eso, en general, en México no lo tenemos. Cruz Azul tiene una y hace cuánto no sacan uno, América tiene, Pumas tiene, pero grandes, hay equipo que no tienen en Primera División esto que te estoy hablando, de estructura; ¿de organización?, ya nos llevaron. ¿Calidad? No, no, calidad hay mucho más en México. Ojo, y mucho mayor afición hay en México que acá. Aquí somos el tercer deporte nacional. Ya se rebasaron dos, o sea, la asistencia que tiene Atlanta en el soccer, es mayor que la que tienen Los Bravos de Atlanta, en el beisbol."Yo les vendo eso. Esa es mi venta que yo hago: esta es la revancha, la oportunidad de estar en un equipo mediático. El equipo de moda aquí en Estados Unidos es Las Vegas Lights. Muy mediático, no por el 'Chelís', por todo, por la ciudad, por lo que hace el dueño, por muchas cosas. El 5 de mayo salimos vestidos de zacapoaxtlas, somos el único equipo en el mundo que anuncia un dispensario de marihuana, porque está autorizado aquí en Nevada."Se hacen muchas cosas raras, autorizadas. Cuando metemos gol, se voltean la camiseta hacia la cara y hay una carita feliz pintada al revés de la camiseta. Al dueño le digo: 'Brett, eso es amonestación, y cada amonestación cuesta dólares'. 'No me importa', me dice. 'Le tenemos que mandar el mensaje a la FIFA, que el gol es para festejarlo'. Entonces, esas nuevas ideas, él es el hambre, y yo soy las ganas de comer, porque yo también soy de ideas así revoltosas. Esto va provocando que yo al jugador le venda eso, una nueva oportunidad, una gran oportunidad. Quizá no para regresar a México, pero sí para abrirse las puertas en un gran mercado que es Estados Unidos. No creas que me lo entienden todos, eh"."La cantidad de extranjeros. Los que dejaron entrar hacen que el mercado nacional se reduzca y también te digo que el mercado nacional siempre fue más caro que el mercado extranjero. Dime qué equipos te traen, sin exagerar, 13 argentinos a Liga de Ascenso, y a quien más gana, le promedias 20 mil pesos, entonces, de la misma manera, es atractivo para los presupuestos que se manejan, traerte esos extranjeros con sueldos de 20, 25 mil pesos, cuando un mexicano, no te los gana. Marcelo Alatorre, no te gana 25 mil pesos en esa liga, gana mucho más. Entonces dicen, ¿el argentino o Marcelo? Esto hace para los mexicanos que estos lugares ya no sean para ellos, por la cantidad de extranjeros. Eso es para el presupuesto del dueño, luego para quien los trae, para el que paga, el que se mocha..., ¡hombre! es un gran mercado que se abrió para todo ese tipo de cosas"."Mira, la ciudad, tuve la suerte de platicar con la Mayor (Carolyn Goodman), la alcaldesa de acá. Ella me comentó que Las Vegas está llegando a un tope en cuanto al juego, que es lo principal. Atraer turistas para que jueguen es lo principal de esta ciudad, pero ya están llegando a un tope. Entonces, para reforzar la idea del juego, de los espectáculos y de todo lo que ya hay, se dieron a la tarea de traer cinco franquicias de deportes profesionales, en cosa de un año trajeron a los Raiders, que es garantía nacional y están construyendo un estadio majestuoso. Fundaron Las Vegas Lights de soccer, trajeron a Los Reyes de la Noche, en hockey, en su primer año ya están jugando la final de conferencia, trajeron a las Aces, de la liga de basquetbol femenil, y un equipo de Triple A, de beisbol, los 51's de no sé qué madres, y también hay un equipo profesional de beisbol. Con esto del deporte, acarrean nueva gente que venga a Las Vegas de una manera más. Hace 20 años que venía yo con mis hijos, no había la atracción tan grande que hay para niños hoy. Una ciudad que le sigue metiendo y sigue teniendo nuevas ideas para atraer gente, que son 45 millones de turistas los que vienen al año. Sales a la calle en martes, a las 8 de la noche y no sabes si es sábado o domingo, si es 15 de septiembre, por la cantidad de gente que hay todos los días"."Mira, yo creo no son planes a largo plazo, entiendo que el mediano plazo es todo el año, es un torneo largo que dura 10 meses y al final de cuentas, cuando acaba tu contrato, eres libre. Aquí no hay propiedad, tienes que volverte a rearmar. Yo creo que para que esto tenga sustento, tenemos que crear ya, -se lo dije a Brett en la última junta-, la Academia Las Vegas Lights, porque involucras a la sociedad. El señor que lleva a su hijo y que ya le pone los colores de su equipo. Ya tienes una pertenencia de campos y todo esto va creando una identidad con el equipo, más allá de quién lo dirija y más allá de quién lo juegue. Eso no importa. Lo importante es la gente, que apoyan todo lado, este negocio, es para ellos porque la gente es quien lo paga. No es la televisión, es la gente. Por eso, aquí sí es muy importante la taquilla, en México no. Entonces, le tienes que dar ese sustento. Yo si me quiero ir clasificando al equipo a Playoff, número 1. Es mi responsabilidad más directa, y poniendo mi granito de arena para que se creen las Academias, de niños y niñas de 4 a 14,15 años. Ya es momento para ir poniendo la primera piedra"."Sí, me llegaron en la últimas semanas dos ofertas para platicar, nada puntual. Créemelo que, tampoco las primeras personas involucradas en los proyectos que me invitaron, no me hablaron. Me hablaron segundas personas, y entonces, en esto de estar en la mesa y estar indecisos, la verdad no. No sé, si me hable una primera persona y me diga: 'te quiero aquí mañana', o se me presente aquí mañana una persona invitándome, no sé que vaya a hacer, pero lo que no viene derecho, a mi no me late, hijo. Hay que ir a los equipos si el dueño te habla, pero el dueño, el que decide. Para mí, esos son los importantes. El segundo, el tercero, el cuarto, no. A lo mejor soy del gusto de ese, pero del primero no. ¿Luego cómo carajo convenzo yo al segundo, al tercero y luego al primero? Que es el que decide".ASÍ LO DIJOJosé Luis Sánchez SoláDT de Las Vegas Lights"El jugador extranjero, en general, subestima a esta liga, como nos pasa mucho en México. Subestimamos el futbol americano, no hay que subestimarlo, tiene su chiste. Pero te lo firmo ahorita, sí tiene peor calidad que el mexicano".La mayoría de los equipos que compiten son filiales Sub 23 de las franquicias de la MLS, la primera división de los Estados Unidos.La competencia se divide en la Conferencia del Este (16 equipos) y en la Conferencia del Oeste (17 equipos). Califican los primeros 8 lugares de cada Conferencia a la fase final del torneo.Liga: USLSede: Las Vegas, NevadaEstadio: Cashman FieldCapacidad: 9,334 asistentesFundación: 11 de agosto de 2017Presidente: Brett LashbrookJugó en Liga MXJugó en Ascenso MX26 años / Coahuila35 años / Los Mochis21 años / Tulancingo33 años / Guadalajara23 años / Las Vegas27 años / Ciudad de México31 años / Morelia27 años / Tlajomulco33 años / Ciudad de México25 años / Guadalajara32 años / Ciudad de MéxicoRicardo Pérez / 22 años / Ciudad JuárezDaniel Ríos ** / 23 años / Ciudad de MéxicoJosé Hernández / 22 años / Ciudad de MéxicoCarlos Rodríguez / 21 años / CoahuilaLuis Espino / 21 años / CoahuilaChristian Herrera / 21 años / Nuevo MéxicoSonny Guadarrama * / 31 años / AustinEver Guzmán * / 30 años / CelayaJesús Enríquez * / 20 años / Santa ClaraRubén Luna / 26 años / Ciudad VictoriaAldo Quintanilla / 22 años / GuadalupeMiguel Aguilar / 24 años / Ciudad JuárezJonathan Levin * / 25 años / Ciudad de MéxicoMiguel González / 27 años / Michoacán