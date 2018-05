Periodista hallada asesinada en su casa fue atacada mientras sus hijos dormían

"Hasta este momento los datos que tenemos arrojan la existencia de distintas líneas de investigación", comentó Orozco Suárez.

"Es conocido por ustedes y por el público que la víctima desempeñaba, entre otras, una actividad relacionada con el periodismo, aunque es una línea de investigación, no existen indicios contundentes que puedan confirmar esta línea de investigación".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La necropsia realizada a la periodistareveló que la causa de la muerte fue una contusión profunda de cráneo, por lo que se descarta que haya fallecido por las heridas punzocortantes que presentaba.Una fuente señaló que no se ha establecido con qué tipo de objeto pudo haber sido golpeada Al ser hallado el cuerpo de la periodista el jueves en su casa de la Colonia Del Paseo Residencial, los socorristas manifestaron que presentaba un golpe contundente en la nuca y heridas de arma blanca.Por la noche, la Fiscalía General en un comunicado sólo mencionó que presentaba heridas de arma blanca.Sin embargo, este viernes precisaron los resultados de la autopsia.La víctima, que laboró como reportera financiera de EL NORTE hasta octubre de 2016, actualmente era asesora en bienes raíces y colaboraba para el periódico El Financiero.z fue atacada en laen sus recámaras en el segundo piso.La fuente policiaca dijo que la hipótesis que tienen es de que la periodista fue asesinada por algún conocido de ella.Díaz González teníay, según se reveló, su ex esposo continuamente la amenazaba.La Fiscalía General de Nuevo León informó que no han sido hallados elementos para presumir que el asesinato de Díaz González esté ligado a su trabajo como periodista.manifestó en una rueda de prensa que en el arranque de las indagatorias no fueron encontrados indicios contundentes que pongan a la profesión de la víctima como el posible móvil.El funcionario no quiso referirse al resto de las líneas de investigación al argumentar que buscaba no entorpecer las indagatorias.Acompañado de Norma Leticia Platas, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, el Vicefiscal evitó hablar sobre una versión extraoficial que vincula al ex esposo de Díaz González con el crimen.Tampoco dijo si el hombre identificado como Gerardo Medrano Martínez ya fue interrogado, y sólo mencionó que todas las personas requeridas para declarar sobre el caso lo han hecho.