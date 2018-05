Presume Anaya unidad en Michoacán donde gobierna Aureoles que apoya a Meade

"Yo estoy apoyando con todo a Toño y Toño me está apoyando a mí. El Frente está unido y estoy convencido que vamos a ganar la elección aquí en Michoacán", expresó.



En Sahuayo,, el candidato presidencial deaspirante al Senado y hermano del Gobernador Silvano Aureoles, hicieron campaña juntos.Desde que el Mandatario perredista expresó su apoyo por el abanderado del PRI, José Antonio Meade, el panista no había pisado tierras michoacanas.Antes del mitin en esa localidad, Anaya aseguró que el Frente está unido y que tiene el apoyo de García Conejo, candidato al Senado por dicha coaliciónEl candidato de Acción Nacional descartó algún encuentro con Aureoles, quien hace unos días recibió en la casa de Gobierno a Meade, cuando visitó la entidad.A pregunta de los reporteros, dijo que estaba dispuesto al diálogo con el Gobernador, pero resaltó que también respeta las decisiones que toman los demás, en referencia al apoyo que dio el Mandatario a Meade un día antes del primer debate presidencial.En la reunión en el auditorio municipal, ante militantes del PAN, PRD y MC, Anaya presentó a García Conejo como su amigo y dijo que está haciendo una gran campaña por la senaduría.Durante su mensaje, prometió regresar la paz a Michoacán con una nueva estrategia en seguridad.El candidato presidencial recordó que que en los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad, pero el problema no se ha resuelto, sino que empeoró.Destacó que en su nueva estrategia se enfocará al desmantelamiento de las bandas criminales,porque el descabezamiento de las mismas en la actual Administración fue lo que generó el aumento de la violencia en todo el País.Entre las nuevas medidas, dijo, estará duplicar el número de elementos de la Policía Federal así como profesionalizar y certificar a todas las corporaciones de México, especialmente en Michoacán.Mencionó que seguirá el apoyo del Ejército y la Marina en labores de seguridad, pero hasta que haya Policías confiables bien preparadas y bien pagadas.En otro tema, Anaya dijo a reporteros que estaba de acuerdo en que el PAN se desistiera de pedir la reimpresión de boletas electorales.Señaló que tras recibir respuesta de las autoridades responsables de su impresión, de que era imposible ya cancelar el nombre de Margarita Zavala, era correcto no insistir en ello.