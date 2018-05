Seis jóvenes desaparecen, los autos los hallaron calcinados y piden $3 millones por ellos

#NoSon3SomosTodxs

En Tlaxcala seis jóvenes que viajaron a Oaxaca desde finales de marzo están desaparecidos. pic.twitter.com/YUXzEwnroj — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 5, 2018

Otro caso de desaparición: Seis jóvenes de #Tlaxcala se encuentran desaparecidos desde que fueron a vacacionar a #Oaxaca a finales de marzo y policías municipales los detuvieron.#enPunto con @DeniseMaerker pic.twitter.com/lagUto6h0g — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) April 26, 2018

Siguen desaparecidos los seis jóvenes que viajaron de Tlaxcala a Oaxaca, mientras autoridades revelan que tres de ellos fueron detenidos por agentes municipales y después liberados.#enPunto con @DeniseMaerker pic.twitter.com/tC0QFJC6ec — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) April 27, 2018

La búsqueda de losque desaparecieron luego de visitar, se mantendrá de manera indefinida en la zona limítrofe con, señaló el vicefiscal de la región, Gustavo Carlos Zúñiga.El pasado 15 de mayo, la Fiscalía General del Estado, a través de la Vicefiscalía en la Cuenca, encabezó otro operativo de búsqueda, con la colaboración de más de 100 elementos de otras corporaciones de seguridad, donde ocuparon un dron para recorrer campos de cultivos que colindanEl funcionario aseveró que la actividad, en el que participaron la Policía Municipal, Estatal y el Ejército Mexicano, fue para descartar o encontrar evidencias que contribuyan con la localización de los muchachos, pero no se obtuvieron rastros que orienten la búsqueda.Carlos Zúñiga expresó que "ellos (los jóvenes)y de ahí su último punto de contacto fue en la cuidad de Tierra Blanca, así quedó comprobado en registros de datos telefónicos y en las búsquedas que hemos realizado".Además añadió que no se ha tenido ningún indicio que establezca que los desaparecidos "hayan estado aquí posterior a su salida".El vicefiscal señaló además que los operativos continuarán de forma indefinida, y precisó que "la búsqueda no puede concluir hasta no tener un rastro de su localización".La autoridad reconoció que está desaparición grupal de personas es la primera que se registra en la región.El 11 de abril, los familiares presentaron la denuncia de lay una llamada donde pedíancomo un supuesto rescate por ello.Posteriormente, el pasado 24 de abril,uno de ellos con placas de circulación de