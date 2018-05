Tadeo, hoy sería su bautizo; su mamá sigue grave, por culpa de delincuentes

¿De qué tamaño es la TRAGEDIA que vive Jalisco?



Todo se resume en la voz de las víctimas ...



Escuchar al padre del bebé ALEXIS TADEO es desgarrador



[vía @antonionerij] pic.twitter.com/lcC79hG2UC — Risco (@jrisco) May 24, 2018

Tadeo tenía 8 meses de edad y viajaba con su mamá en un autobús cuando delincuentes incendiaron el vehículo tras un atentado contra el exfiscal de Jalisco.

Hoy falleció.pic.twitter.com/qQBnBAclJf — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 22, 2018

Una mujer coloca el nombre de 'Tadeo' -el bebé de 8 meses que murió a causa de las quemaduras de segundo y tercer grado ayer en un narcobloqueo- en la Glorieta de las y los Desaparecidos de #Jalisco. pic.twitter.com/Q0vK3EA566 — Cristian Rodríguez Pinto (@Crizpint) May 23, 2018

Mientras el gobernador de Jalisco explicaba cómo fue el ataque al ex fiscal, el camión donde Tadeo iba con su madre era incendiado por un grupo delictivo. El bebé murió porque el 98% de su cuerpo estaba quemado. Así fue el ataque: pic.twitter.com/ohJd0Il1Ol — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 23, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este sábado sería elel bebé de 8 meses que murió el martes pasado a causa de las quemaduras que sufrió cundo dos sujetos armados incendiaron el camión en que viajaban él y su madre.Ella aún no sabe que él ya no está, sigue grave en un hospital de, sedada por el dolor que le provocan las quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% del cuerpo.El lunes por la noche,y su mamá regresaban del centro deen un camión de la ruta TUR, habían comprado lo necesario para su bautizo, no sabían del atentado contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera ni que las represalias delpor la captura de algunos de sus integrantes los afectaría directamente.En el camión varado sobre las avenidasel humo y el fuego se propagaron violentamente, según el relato de dos sobrevivientes que aún se recuperan en el hospital, pronto reinó la confusión, nadie ayudaba a nadie e incluso hubo quien tuvo que romper los vidrios para escapar.y su madre quedaron, fueron los más afectados de las 9 personas que resultaron lesionadas esa noche; el pequeño aspiró humo ardiente y sus vías respiratorias no lo resistieron.y después de recoger su cuerpo, la madrugada del miércoles, lo llevó a una funeraria para despedirlo.En una sola noche le cambiaron la vida, reclama el joven que intenta mantenerse fuerte porque su dolor no ha terminado: su esposa sigue grave y aunque el gobierno de Jalisco ha realizado los trámites consulares para trasladarla a una clínica especializada delo delicado de su salud impide el viaje."¿Qué le voy a decir yo a mi señora, cómo le voy a explicar lo de nuestro hijo?", se pregunta.Desde el lunes por la noche Alexis permaneció al lado de su hijo y su mujer, pendiente de su salud, con la rabia y la tristeza habitando su cuerpo. Según personal del hospital privado a donde fueron enviados, el martes se enteró de la muerte de Tadeo a través de lo que comenzó a circular en redes sociales y requirió atención psicológica, sin embargo, señala él mismo, es la única vez que la ha recibido.es lo que exige Alexis y se pregunta si ésta en realidad existe, si hay algo que pueda resarcir el daño causado. En su cabeza se agolpan las dudas y empujan las lágrimas.Por ahora la justicia que pregonan las autoridades, la justicia institucional, la que dice ser ciega y para todos ha sido incapaz de responder, pues los causantes del incendio por el que murió Tadeo (sus asesinos, podría decirse) siguen libres.El nombre de Tadeo está inscrito en la, donde el martes por la noche al menos medio centenar de personas se reunieron para velar por él.El jueves,dejó una parte de su vida en el cementerio de Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, y regresó con el resto que le queda al hospital San Javier deEl gobierno estatal se ha encargado de los gastos hospitalarios y funerarios, es todo lo que ha podido hacer; mientras, en redes sociales se replica el cartón de Qucho, un monero tapatío que ha dado en el clavo: un pequeño ángel duerme en una nube y sobre él las palabras "Perdónanos Tadeo. No pudimos darte un país mejor en el que pudieras vivir".