No habrá debate en San Francisco

Los candidatos a la alcaldía de Purísima del Rincón, participar en el debate que propone el InstitutoDe los 5 candidatos que se encuentran en contienda, solo dos de ellos se mantuvieron firmes en su participación; esto luego de que se reunieran para la firma del pacto de civilidad que tuvo lugar enA pesar de que se dio lugar al mencionado pacto, en el que se invita a los contendientes a cumplir con campañas en las que no se incurra en la falta de respeto o tolerancia, y que se acaten los lineamientos establecidos, los candidatos reaccionaron al momento en que se tocó el tema que refiere su participación en el debate.Tras la firma en la que cabe señalar no estuvo presente el candidato del, y al que acudió el alcalde de la ciudad, Juventino López Ayala.Al momento de exponer comentarios, la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Velázquez, solicitó al primer edil que recomendara a los servidores públicos no formar parte de las actividades de campaña, cuando llevan vestimenta de sus dependencias.Además de que mencionó la importancia de este pacto, al señalar que la ciudadanía pide propuestas y no agresiones; luego, dijo que era importante que los candidatos participaran todos en el debate.Quienes quedan dentro del debate serían, Abel Zermeño del partido MORENA, Antonio López del Nueva Alianza, y la candidata del PRI, Guadalupe Velázquez, que accedió a una nueva fecha, para que se integren los otros candidatos.