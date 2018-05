Choque entre motocicletas deja a a 3 personas lesionadas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De un choque entre motociclistas resultaron 3 personas lesionadas que se negaron a ser atendidas, los hechos en la colonia Ex Hacienda de Santiago en San Francisco del RincónPor el reporte emitido a cabina central, cuerpos de emergencias se trasladaron a la calle San Fermín de la colonia en mención, para atender a la persona lesionada.Vecinos notificaron al 911, se trataba de una persona lesionada por atropello por lo que pidieron la ayuda del personal de socorro.Sobre la mecánica de como ocurrió el accidente no se dieron detalles, ya en el lugar se dijo que se trato de un choque entre dos motocicletas.De las cuales los tripulantes de una se fueron del lugar luego de lo ocurrido, quedando en el sitio el otro motociclista involucrado en el accidente.La ambulancia deasí como la unidad de Protección Civil se dirigieron al sitio señalado, donde identificaron al hombre lesionado yfue atendido por los socorristas.Minutos más tarde, mientras se atendía al hombre del que no se proporcionó información, arribaron dos jóvenes en una motocicleta, quienes indicaron que estuvieron involucrados en el accidente.Por su parte rescatistas atendieron a los jóvenes en el lugar y señalaron que no tenían lesiones que pusieran en riesgo su salud por lo que no fue necesario su traslado.