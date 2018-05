VIDEO Pelea entre 'La Bebeshita' y Alexia detrás de cámaras se sale de control

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alexia y "La Bebeshita" se pelearon tan fuerte en el set del programa 'Enamorándonos' que la escena que se armó no fue transmitida en el programa de TV Azteca (aunque sí fue difundida horas después en redes sociales).Ambas se peleaban por los mensajes íntimos que hubo entre Daniela "La Bebeshita" y Óscar "Oski", que al parecer llevaron a la separación de AlexIa y éste último.Daniela le dijo a Alexia que por su culpa "me va a odiar todo México".Comenzó con una discusión y con lágrimas de Alexa, y casi termina en golpes, pues; incluso Daniela afirmó que Alexia y 'Oski' terminaron porque su hermano la 'cachó' con otro en el cine, no porque ella se hubiera metido en su relación.Adrián Cue intervino en la pelea pues parecía que se iban a golpear,Con información de Radio Fórmula y Debate.