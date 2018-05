Hombre ejecutado aún no ha sido identificado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, informó que el hombre ejecutado la tarde de ayer en el barrio de San Luisito, sobre la calle Puente Roto, aún no ha sido identificado y el móvil del crimen a un no se esclarece.No se han podido obtener los datos de prueba donde establezca el principal móvil de la agresión.dijo manifestante.De manera extraoficial se rumoró que podía tener entre 38 a 42 años, y podría no ser de la capital, sino de una ciudad vecina, como Silao, Irapuato.