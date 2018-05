Comienzan los señalamientos entre Nuvia Mayorga y Angélica García

Tras el inicio del segundo debate entre los candidatos al senado por Hidalgo, la candidata de Morena, Angélica García Arrieta, cuestionó a la aspirante del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, sobre la disminución de los índices de pobreza en Hidalgo.





“La población en situación de pobreza no ha disminuido a la baja de la pobreza sino lo contrario, se ha incrementado. No sé dónde se aplicaron esos proyectos productivos o iniciativas (que mencionó la candidata del PRI) para bajarlos en Hidalgo… no tenemos esos resultados”, expresó.

En una contrarréplica, Nuvia Mayorga respondió: “quiero comentar que es importante, (Angélica García) ¿dónde estuvo cuando se desató el cólera en Huejutla?, yo traje agua potable, drenaje, traje las necesidades básicas, he estado con Hidalgo”, expresó.

Posterior a una réplica, la abandera de Morena respondió: “no estuve en esta pandemia, pero ella (Nuvia Mayorga) estuvo aquí como comisionada (de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas). Lo lamentable, no tenemos una cultura de prevención y no solo venimos a apagar fuego”.