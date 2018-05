Hacen falta penas severas para protección de derechos humanos: Máximo Jiménez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

...En el bloque Derechos Humanos, el candidato del Partido del Trabajo (PT), Máximo Jiménez Ramírez, acusó que las recomendaciones que emiten las instancias de derechos humanos son insuficientes, por lo que propuso “hacer cumplir la ley con penas más severas”.Durante su intervención refirió que en materia de derechos hay tratados internacionales, e incluso la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); sin embargo, señaló que son un formato “que no funciona ni atiende la problemática de los derechos humanos”.“Las comisiones de derechos humanos en el país no están funcionando y no cuentan con los elementos suficientes para hacer que una autoridad castigue, solo emiten recomendaciones”, dijo.Tanto en la intervención de derechos humanos como en el bloque de promoción al desarrollo de los pueblos indígenas, Jiménez Ramírez señaló que hace falta que las leyes ya establecidas se cumplan.Luego de hablar sobre “feminicidios y asesinatos masivos”, dijo que la corrupción es un punto de inercia que generará la violación a los derechos humanos.