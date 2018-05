Resultados preliminares de elecciones en Hidalgo, estarán disponibles entre las 10 y 11 de la noche

En las elecciones locales de Hidalgo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) iniciará a las 20:00 horas debido a la digitalización de actas y captura de los datos, informó Uriel Lugo Huerta, consejero del Instituto Estatal Electoral del estado (IEEH).

Aunque en los pasados comicios el conteo daba inicio a las 18:00 horas, Lugo Huerta explicó en entrevista que el PREP del 1 de julio empezará hasta las 20:00 horas.

Informó que el cómputo de casillas demorará aproximadamente una hora con cuarenta minutos, por lo que los resultados del PREP podrán visualizarse entre las 22:00 y 23:00 horas.

“Yo estoy calculando que los resultados empiecen a verse en la página del Instituto o en los difusores que tengamos para este fin a partir de las 10:30 de la noche”.

El consejero electoral puntualizó que los resultados no podrán ser publicados de manera inmediata como en ocasiones anteriores, tras explicar que primero debe concluirse el llenado de actas.

“Vamos a tener que esperar a que los ciudadanos terminen de hacer el escrutinio y cómputo en las casillas (…) porque hay que recordar que el conteo de las actas es al final, cuando ya se verificó que no hay boletas de otras elecciones en alguna otra urna”.

Lugo Huerta señaló que dicho conteo obedece a la labor que tienen los funcionarios de la mesa directiva de casillas.

“Hay que ser muy claros que los resultados del PREP no tienen validez legal, pero no porque no la tengan no son importantes”, dijo tras argumentar que son las tendencias de un posible resultado.

Será hasta el miércoles próximo a la jornada electoral cuando podrán visualizarse los resultados definitivos, cuyo sustento es legal.

Asimismo, recordó que ya se dio el fallo a las empresas que colaborarán con el IEEH respecto a la elaboración del sistema que se implementará en aquellos dispositivos que estarán en los centros de acopio y transmisión de datos en los 18 consejos distritales.

Será la empresa Intellisoft Technologies que se encargue de desarrollar el software para el “PREP tradicional”; mientras que el “PREP casilla” será implementado por la empresa con sede en Chiapas PIGPEE, es decir, suministrará los dispositivos móviles.