Enfocan campaña a abstención

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Quitarles el voto a los partidos políticos grandes es complicado, por eso la estrategia de campaña es ganarse a los jóvenes que han decidido no votar o a quienes no tienen interés en la política, explicó el candidato a diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eric Bolívar.“Estoy contento, voy bien, de alguna forma estamos siendo bien acogidos por la gente, sobre todo por los jóvenes, esa parte me interesa, mi campaña va focalizada al abstencionismo, es muy difícil para mí pensar en quitarle votos a los partidos grandes que tienen su voto duro, más bien yo voy a quitarle al abstencionismo”, señaló.Recalcó que en Irapuato se registra un abstencionismo de alrededor del 63% y que de este la mayoría son jóvenes de 18 a 26 años.“A ellos te los ganas con una campaña distinta, mi campaña es muy propositiva, limpia, no hay agresiones, es lo que yo como ciudadano esperaría de los políticos, pero desgraciadamente no pasa”, explicó.Invitó a los ciudadanos a visitar sus redes sociales donde explica las funciones y obligaciones de un diputado, además de manifestar que pretende renunciar a las prerrogativas que se ofrecen a los diputados.“En mi página Eric Bolívar ‘Hagámoslo juntos” todos los días subo como postal una explicación de ¿Qué es lo que tiene que hacer un Diputado? Y ¿Cómo lo debe de hacer? Comparto cuánto gana un diputado, tengo intención de renunciar a las prerrogativas que se tienen como diputado”, refirió.Asimismo, recalcó que en estos días de campaña ha visitado comunidades y colonias que padecen la falta de servicios básicos, motivo por el cual se dijo preocupado ante el gasto primordial de vialidades como el Cuarto Cinturón vial sobre calles pavimentadas y servicio de drenaje.“Las comunidades están bien amoladas, nuestras autoridades fueron a pedir el voto y nunca regresaron, (...) a mí me preocupa que se destine tanto recurso a las calles, al cuarto cinturón vial que lleva más de 1200 millones de pesos gastados y que no se puedan atender necesidades primordiales, me preocupa que de autoridades tengamos gente tan irresponsable”, dijo.Por último, recalcó que como en todos los puntos de la ciudad y como a todos los irapuatenses, sin importar su condición económica, la primordial preocupación y necesidad es la mejora de la seguridad.“La necesidad de una estrategia firme en materia de seguridad, toda la gente en cualquier estrato social la seguridad es su principal preocupación”, finalizó.